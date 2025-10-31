Halloween aquece o comércio de produtos de festas

A famosa festa norte-americana, Halloween, também conhecida como Dia das Bruxas, é tradicionalmente comemorado no dia 31 de outubro. Apesar de não ser uma festa brasileira a cada ano, o Halloween tem ganho cada vez mais destaque nos calendários.

Nas lojas de itens de decoração, é possível encontrar caveiras de plástico, sangue falso, fantasia, para criar um clima de terror e medo, mas sem perder a diversão da festa.

Lojas exibem nas prateleiras decoração de Halloween | Foto: Layla Mussi

“Estão sendo muito procurados capa de vampiro, tá saindo muita máscara de led, fantasia de criança, saia de tule, sangue falso”, disse a vendedora Carolina Costa, de 26 anos.

Animados com as comemorações, muitos consumidores correram para as lojas em busca da decoração, o que fez o comércio se esquentar.

“A procura foi boa ao longo dos dias, mas hoje aumentou mais, desde 8h às pessoas já estavam na rua procurando os produtos”, disse a vendedora Brenda Martins, de 28 anos.

Vendedoras relatam que os consumidores ainda procuram os produtos de Halloween | Foto: Layla Mussi

Apesar do Halloween ser comemorado nesta sexta-feira (31), os vendedores esperam que as vendas se estendam até o sábado.

“Hoje e amanhã esperamos uma boa movimentação. Para atrair as pessoas temos os preços, que tem muita variação, porque as pessoas procuram algo mais em conta”, disse a vendedora Fernanda Martins dos Santos, de 26 anos.

As fantasias que mais tem procura são so anjinhos branco e preto e a bruxinha | Foto: Layla Mussi

Para fazer uma festa completa, as lojas estão vendendo inúmeros itens de decoração para mesa, painéis e até acessórios. Nas prateleiras é possível encontrar muitos produtos das cores laranja, preto e roxo, mas também caveiras, nariz de bruxa, arcos divertidos, entre outros.

“Teve ao longo da semana promoções. Para decorações temos bolas, tem maquiagem, sangue falso e várias outras coisas. A procura foi boa, muita gente procurou”, disse a vendedora Mariane Rodrigues, de 35 anos.

Vendedoras se animam e comemoram as vendas do Halloween | Foto: Layla Mussi

Origem da festa

A festa de Halloween teve origem com o povo celta, quando celebravam o Samhain, momento em que acreditavam que era a volta dos mortos à Terra.

Naquela época, as comemorações duraram três dias e era marcado por fartura de alimentos e a transições de um ano novo no primeiro dia de novembro.