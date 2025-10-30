Influenciadora perde direito ao Bolsa Família após exibir compra de carro novo e iPhone 17

A influenciadora digital Marianne Silva, conhecida nas redes sociais como Diva do Crás, viralizou ao revelar aos seguidores que perdeu o direito a receber o Bolsa Família após ser denunciada pela Receita Federal.

Segundo a mulher, que soma mais de 600 mil seguidores no Instagram, o valor que ela recebia por meio do programa era cerca de R$ 750. Marianne afirmou que acredita que a denúncia partiu por parte de seguidores depois que ela exibiu a compra de um carro novo e um iPhone 17.

“Eu estou triste e com o coração na mão, porque R$ 750 é dinheiro. Como vou pagar a parcela do meu carro sem o meu Bolsa Família?! Mas foi ordem lá de cima, da Receita Federal, e eu não quero ser presa. Então é melhor sair em uma boa do que me pegarem em casa”, disse a mulher no vídeo publicado no Instagram.

A publicação já conta com mais de 118 mil curtidas e mais de 9 mil comentários, a maioria negativos. Os internautas criticaram o fato da mulher receber o auxílio e ter condições de pagar um carro e um celular de preço elevado.

Segundo informações do Governo Federal, a principal regra para ter direito ao benefício é que a renda seja de, no máximo, R$ 218 por pessoa da família.