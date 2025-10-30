Instagram Facebook Twitter Whatsapp
São Gonçalo receberá Torcida Organizada Rubro-Negra para doação de sangue

Campanha é aberta a todos os gonçalenses e acontece no dia 8

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 08:37
A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Administração, em parceria com a Torcida Organizada Raça Rubro-Negra, realizará uma Campanha de Doação de Sangue no Hemonúcleo de São Gonçalo, no dia 8 de novembro.

A ação tem como objetivo estimular a solidariedade e o amor ao próximo, mostrando que pequenos gestos podem salvar grandes histórias. Excepcionalmente no sábado (8), o Hemonúcleo de São Gonçalo funcionará das 8h às 13h, oferecendo uma ótima oportunidade para os gonçalenses que não têm disponibilidade durante a semana participarem da campanha.

Doar sangue é um ato de amor, cidadania e esperança. Cada bolsa de sangue coletada pode ajudar até quatro pessoas.

Serviço:

Local: Hemonúcleo de São Gonçalo (ao lado do Pólo Sanitário Washington Luiz) – Rua Estefânia de Carvalho, nº 38 – Bairro Zé Garoto, São Gonçalo – RJ

Data: 08/11/2025

Horário: 8h às 13h

Foto: Divulgação

