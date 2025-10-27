Maricá de braços abertos para a diversão, serviços e esporte; tudo gratuito

Criado há mais de uma década, o evento leva à população uma série de atividades gratuitas - Foto: Divulgação

Criado há mais de uma década, o evento leva à população uma série de atividades gratuitas - Foto: Divulgação

Maricá vai receber, entre os dias 1 e 9 de novembro, o projeto Enel De Braços Abertos na Praça do Bambuí. Criado há mais de uma década, o evento leva à população uma série de atividades gratuitas, sendo encerrado por corridas de rua para crianças e adultos. Entre as atrações estarão espetáculo de circo e oficinas de rima e grafite.

A música vai pedir passagem com o Rime seu Amanhã, que vai premiar o vencedor com um vale-presente da Centauro de R$ 300. Para isso, os artistas precisam participar da oficina no primeiro dia do evento, quando serão divulgadas as regras e a mecânica da premiação.

Patrocinadora do projeto, a Enel estará presente oferecendo serviços como parcelamento de débitos, tira-dúvidas sobre consumo, ligação, troca de titularidade e cadastro do recebimento da fatura por e-mail. A concessionária levará, ainda, a Van Experience, onde o público poderá interagir com realidade aumentada e fazer troca de lâmpadas normais pelas de LED, além de aprender sobre segurança com energia e consumo consciente.

Uma das estrelas do De Braços Abertos, a corrida será dividida em três percursos: 50m e um quilômetro para pequenos atletas de 1 a 14 anos; e cinco quilômetros para adultos. Os três primeiros colocados no masculino e no feminino ganharão vale-presente da Centauro nos valores de R$ 700, R$ 500 e R$ 300, respectivamente (válido apenas para moradores do Bambuí). As inscrições podem ser feitas na Praça do Bambuí ou pelo site sympla.com.br, também de graça.

“Promover corridas faz parte da nossa essência, mas o De Braços Abertos é muito mais do que um projeto esportivo. Além das atrações culturais, a iniciativa tem um forte apelo social, tanto que capacitamos os moradores locais para que trabalhem conosco nas etapas e onde mais o mercado de eventos absorver. Todos recebem um certificado e até hoje temos pessoas que trabalham para a X3m após passarem por essa qualificação. Além disso, fazemos uma arrecadação de alimentos, que são entregues a pessoas que mais precisam nas cidades por onde passamos”, ressalta Renata Rollin, gerente de projeto da X3m, que promove o De Braços Abertos.

O projeto Enel De Braços Abertos tem patrocínio da Enel por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro via Secretaria de Esporte e Lazer.

Serviço:

1 de novembro

9h: Circo e oficina de pintura

9h: Inscrição para corrida (vagas limitadas)

9h: Inscrição para capacitação em eventos

Das 9h às 16h: Espaço Enel (diversos serviços)

Das 9h às 16h: Van Experience

10h30: Oficina de rima

3 e 5 de novembro

Espaço Enel (diversos serviços)

7 de novembro

Aula de capacitação em eventos

Espaço Enel (diversos serviços)

Van Experience

8 de novembro

9h: Papo De Braços Abertos

9h às 16h: Espaço Enel (diversos serviços)

9h às 16h: Van Experience

Aula de capacitação em eventos

10h30: Oficina de grafismo

9 de novembro

6h30: Início da entrega de camisas, sacochila e boné

7h30: Encerramento da entrega de kit

7h40: Aquecimento da corrida

7h55: Encerramento do aquecimento

8h: Largada da corrida de 5km

8h20: Início da entrega de KITs Kids

9h20: Encerramento da entrega de kit Kids

9h30: Mini corridas (infantil)

10h: Premiação corrida

10h30: Roda de Rima (prêmio depois da votação nas redes sociais)