Ipuca de cara nova: São Gonçalo e ONU-Habitat unem forças para melhorar a comunidade

A Prefeitura de São Gonçalo recebeu, na última semana, representantes do ONU-Habitat Brasil para uma visita técnica e reunião de alinhamento das ações do PAC Periferia Viva – Nova Ipuca. O projeto visa a urbanização integral e melhorias estruturais na comunidade.

A agenda contou com a participação de Rayne Ferreti, chefe do Escritório do Brasil do ONU-Habitat, e Daphne Besen, gerente de Programas e Relações Institucionais do ONU-Habitat Brasil, além de consultoras especialistas em urbanização de favelas. Estiveram presentes também a equipe técnica do ONU-Habitat, a equipe técnica do Posto Territorial Nova Ipuca e profissionais da Prefeitura de São Gonçalo.

Leia também:

Lula se reúne com Trump na Malásia e discute relações entre Brasil-EUA

Thammy Miranda e esposa anunciam o sexo do segundo filho

A visita iniciou-se em campo, na área de intervenção do PAC Periferia Viva – Nova Ipuca, localizada no Jardim Catarina. Na sequência, uma reunião na Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) alinhou os próximos passos e os produtos de assessoria técnica que serão entregues pelo ONU-Habitat. O plano de ação está sendo construído em parceria e com escuta ativa da comunidade.

Obras e Investimento

Para a localidade de Ipuca, foi selecionada uma proposta de R$ 152.889.936,00 em recursos do governo federal (Ministério das Cidades), no âmbito do Novo PAC – programa “Periferia Viva”. O projeto inclui complementação de saneamento básico, pavimentação de vias, calçadas acessíveis e arborização; construção de equipamentos públicos; regularização fundiária e melhorias habitacionais.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana, destacou a importância do planejamento e da parceria:

"O alinhamento na entrega dos produtos da assessoria técnica do ONU-Habitat é crucial para a consolidação do planejamento das futuras obras no território, garantindo que o Plano de Ação seja construído com excelência, em parceria e com a indispensável escuta ativa da comunidade."

O Posto Territorial Nova Ipuca se destaca no cenário nacional pelo avanço em sua implementação e está em pleno desenvolvimento dos produtos de assessoria técnica, como o Plano de Ação, que vai ser entregue à Prefeitura.

Base Operacional e Comunidade

O Posto Territorial Nova Ipuca, inaugurado em maio deste ano, na USF Agenor José da Silva, no Jardim Catarina, serve como base operacional para a equipe de assessoria técnica. O local é um ponto de articulação e encontro com a comunidade. A população pode tirar dúvidas sobre a intervenção de segunda a sexta, das 10h às 16h.