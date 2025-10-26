Instagram Facebook Twitter Whatsapp
130 mil alunos da rede estadual se preparam para participar de prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica

Seeduc vai premiar com R$ 10 mil escolas que alcançarem 80% de participação

26 de outubro de 2025 - 12:55
A avaliação nacional verifica a qualidade do ensino no Brasil e vem mobilizando as escolas da rede Seeduc-RJ
Nesta semana, começa a aplicação da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A avaliação nacional verifica a qualidade do ensino no Brasil e vem mobilizando as escolas da rede Seeduc-RJ, onde 130 mil estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio se preparam para participar. A prova será aplicada entre os dias 29 deste mês e 13 de novembro.

"Fui aluno da rede estadual e tenho muito amor e gratidão por tudo o que vivi e aprendi. Reconheço a importância das avaliações para compreendermos melhor a realidade das escolas e avançarmos, cada vez mais, no aprimoramento contínuo do ensino no nosso estado", disse o governador Cláudio Castro.

A fim de incentivar a participação da comunidade escolar, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) vai premiar com R$ 10 mil as escolas que alcançarem 80% de participação dos alunos na avaliação. De acordo com as regras de premiação, os estudantes deverão permanecer por 50 minutos, no mínimo, na sala de aplicação da prova. O prêmio será pago no primeiro trimestre de 2026, e as unidades contempladas terão que utilizar os recursos, exclusivamente, para aquisição de computadores e impressoras.

Diversas unidades escolares também estão realizando ações para engajar os alunos e conscientizar os pais e responsáveis sobre a importância de participar da avaliação, explicando para que serve e como o exame pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública.

Apesar de a presença do aluno não ser obrigatória, a escola que não atingir ao menos 80% de participação não terá seu resultado divulgado, já que a avaliação é feita por amostragem. Por isso, é importante a mobilização. Na rede estadual, 96.920 estudantes da 3ª série do Ensino Médio e outros 32.322 do 9º ano do Ensino Fundamental estão habilitados a fazer a prova.

Sobre o Saeb

O Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) é uma ferramenta nacional que permite diagnosticar a qualidade da educação oferecida no país. A avaliação é realizada, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em todas as escolas da rede pública e em parte da rede privada, abrangendo estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio.

"A avaliação serve para identificar dificuldades na aprendizagem, reconhecer o que está dando certo e planejar estratégias que tornem o ensino mais eficiente. Por isso, contamos muito com a participação de toda a comunidade, sobretudo das famílias, para garantir que os alunos estejam presentes e motivados no dia da prova", enfatizou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

Por meio de testes de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários, a prova avalia o nível de aprendizagem dos estudantes, identificando fatores que influenciam o desempenho e gerando dados que ajudam os governos a planejarem políticas públicas mais eficazes para a melhoria da educação pública. Os resultados também servem como base para a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil.

SERVIÇO

Período de aplicação das provas: de 29 de outubro a 13 de novembro

Quem participa: estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio

Disciplinas avaliadas: Língua Portuguesa e Matemática

Resultados preliminares: de 6 a 10 de julho de 2026

Resultados finais: a partir de 28 de agosto de 2026

