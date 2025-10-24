Anvisa apreende lote de chá falsificado e suplementos irregulares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizou fiscalizações e determinou a apreensão e coleta de produtos irregulares como chás e suplementos, nesta quinta-feira (23).

A medida tem como alvo um lote falsificado do Chá Pronto para Consumo Multi Extrato e também todos os lotes dos suplementos Zeólita Clinoptilolita Standard e Premium por conter irregularidades. Dessa forma, fica vedada desde a fabricação até o consumo dos produtos.

Leia também:

Moradores denunciam corte de cabos de internet e roubo de equipamentos em Três Pontes, Itaboraí

Mulher é presa suspeita de matar o marido envenenado om "chumbinho"

A ação de apreensão e proibição foi desencadeada após uma denúncia por falsificação. A fabricante verdadeira do chá, A & CL Indústria e Comércio de Produtos Naturais, confirmou que não foi a responsável pela confecção do lote 2306. O número de registro impresso que constava no rótulo já havia sido cancelado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

O recolhimento dos suplementos Zeólita Clinoptilolita Standard e Premium, fabricado pela empresa Zeoclin Ltda., ocorreu por adicionarem um ingrediente que não possui segurança de uso e eficácia comprovada pela Anvisa.

Além disso, também houve a propagação irregular dos itens, que relacionam o consumo dos suplementos a propriedades terapêuticas, como a “captura de poluentes e toxinas”, o que não é autorizado para itens tidos como alimentos.

As resoluções que constam nos maiores detalhes das proibições foram divulgadas no Diário Oficial da União. As ações de fiscalizações tiveram como alvos os itens irregulares que ainda serão recolhidos do mercado.