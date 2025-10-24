Moradores denunciam corte de cabos de internet e roubo de equipamentos em Três Pontes, Itaboraí

Segundo relatos, toda a rede de internet da provedora Leste Telecom foi cortada na região - Foto: Divulgação

Segundo relatos, toda a rede de internet da provedora Leste Telecom foi cortada na região - Foto: Divulgação

Um novo episódio, ocorrido nesta quinta-feira (23), em que moradores do bairro Três Pontes, em Itaboraí denunciam o corte deliberado de cabos de internet de empresas concorrentes, evidencia um problema que se tornou rotina em várias regiões do estado: o controle criminoso sobre serviços essenciais.

Segundo relatos, equipamentos e toda a rede de internet da provedora Leste Telecom foi cortada na região, deixando moradores e comerciantes completamente sem sinal.

"Um morador relatou ter visto um provedor rondando uma das ruas afetadas quando a internet caiu. Roubaram todo material da empresa que estava no poste e deixaram todo mundo sem internet em Três Pontes e vizinhança. Eles conseguiram cortar os cabos mesmo com a altura em que estavam os equipamentos, onde só com escada grande conseguiriam realizar a ação", denunciou o morador, que preferiu não ser identificado.

De acordo com testemunhas, golpes aplicados por pessoas que se passam por provedores ligados a serviços clandestinos e a atividades criminosas estão acontecendo 'a luz do dia'. "É um absurdo, isso acontece na frente de todo mundo, durante o dia. Vários moradores entram em contato com o Disque Denúncia e relatam tudo que está acontecendo em Itaboraí, mas ninguém faz nada".

Ainda segundo denúncias, a atuação de falsos provedores teria ligação com o tráfico de drogas da região. E enquanto o problema não é solucionado, moradores seguem reféns de um sistema paralelo que, além de dominar o território, agora também controla o acesso à internet.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Leste Telecom, provedora de internet com sede em Niterói, que oferece serviços de conexão por fibra óptica, informou em nota que tomou conhecimento, na manhã desta sexta-feira (24), de um "ato de vandalismo ocorrido no bairro Três Pontes, em Itaboraí, que resultou no corte e furto de cabos e equipamentos pertencentes à rede da empresa".

"O incidente afetou o fornecimento de internet a diversos clientes da região, incluindo residências e estabelecimentos comerciais nas ruas Dona Bela, Américo e vias próximas. A equipe técnica da Leste foi imediatamente acionada e está adotando todas as medidas cabíveis para restabelecer o serviço com a maior brevidade possível.

A empresa também registrou boletim de ocorrência junto às autoridades competentes e reforça que repudia qualquer ato de sabotagem ou violência que comprometa a segurança dos moradores e a continuidade dos serviços de telecomunicação.

A Leste Telecom reforça seu compromisso com os clientes e seguirá colaborando com as investigações para que os responsáveis sejam identificados e punidos", disse a empresa em nota.

Também procurada, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a corporação trabalha por meio dos seus setores de inteligência para identificar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de delito.

"Somente este ano, a Polícia Militar já apreendeu mais de 10.000 metros de cabos e fios diversos, num montante que representa quase 15 toneladas de materiais. Além disso, cerca de 580 pessoas já foram presas envolvidas em tais crimes.

Recentemente, a SEPM realizou novas reuniões de alinhamento de ações preventivas e combate aos roubos, furtos e ao vandalismo em equipamentos urbanos no estado. O encontro provém da criação do Grupo de Trabalho com as Concessionárias de Serviço Público, criado em 2021, visando integrar essas empresas com a corporação e demais entidades competentes no âmbito de segurança pública.

Em muitas dessas situações, tais delitos são praticados por cidadãos em situação de vulnerabilidade nas ruas, com elevado índice de reincidência, num cenário composto por demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, atores estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta.

Reforçamos ainda a importância do acionamento de nossas equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia, que são de extrema importância para a condução dos procedimentos investigativos", disse a nota da PM.

Casos na Região Oceânica de Niterói

Moradores da Região Oceânica de Niterói também têm enfrentado momentos de tensão devido aos golpes de falsos técnicos de internet em diversos bairros.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (23), a Leste Telecom denunciou ações criminosas ocorridas na Região Oceânica de Niterói e alertou moradores, através de um email enviado aos clientes da provedora, sobre golpes de falsos técnicos de internet.

O comunicado aos clientes da Região Oceânica de Niterói, incluindo bairros como Fazendinha, Piratininga, Itaipu, Camboinhas e Jurujuba, detalha que equipes e veículos não identificados têm sido vistos manipulando equipamentos, lançando cabos e registrando imagens de estruturas de telecomunicações, tanto da Leste quanto de outras operadoras da região".

Segundo a empresa, os indivíduos se apresentam como técnicos, mas não usam uniformes, crachás ou identificação oficial, aparecendo em muitos casos apenas com camisas estampadas com números de telefone. Há registros de que essas pessoas fotografam caixas de conexão, fiações e dispositivos instalados em postes públicos.

O alerta ressalta ainda que, embora não haja confirmação de vínculo com milícias ou facções, essas ações podem estar relacionadas à tentativa de controle de áreas de operação, práticas que em outros pontos da cidade já resultaram em sabotagem de redes e ameaças a trabalhadores de empresas legalizadas.

Para auxiliar na identificação de irregularidades, a empresa pede que moradores enviem informações, fotos ou vídeos sobre movimentações suspeitas por e-mail (sac@lestetelecom.com.br) ou, de forma anônima, pelo Disque Denúncia (21) 2253-1177, que funciona também via WhatsApp.

O envio de registros de panfletos e boletos de cobrança é incentivado, já que muitos tentam se passar por provedores legítimos.

A Leste reforça que seguirá monitorando a situação e colaborando com as autoridades locais para conter a atuação de redes clandestinas, lembrando que, sem a participação da população, a Região Oceânica pode enfrentar o mesmo cenário já observado em outras áreas da cidade.

A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) destacou que repudia qualquer prática de atuação irregular e reforça a importância da denúncia para a preservação da integridade das redes de telecomunicações.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) emitiu nota sobre o caso. “A Anatel alerta a população para não contratar serviços de provedores não regularizados e recomenda que denúncias de atuação irregular sejam encaminhadas aos canais oficiais da agência para que medidas legais sejam tomadas”, afirmou o órgão.