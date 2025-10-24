Itaboraí será palco do II Concurso de Bandas neste domingo (26/10)
Mais de 30 bandas e 1.500 músicos e representantes de 14 cidades se apresentam em um dia inteiro de celebração à música e à cultura na Praça Marechal Floriano Peixoto
A cidade de Itaboraí se prepara para um verdadeiro espetáculo musical neste domingo (26/10), com a realização do II Concurso de Bandas, que promete encantar o público com muito ritmo, talento e união. O evento acontecerá na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, das 8h às 22h, reunindo mais de 30 bandas, 1.500 músicos e representantes de 14 cidades.
Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, com apoio das secretarias municipais de Educação e Comunicação Social, o concurso é uma celebração da cultura musical e da integração entre escolas, comunidades e municípios vizinhos.
Durante todo o dia, o público poderá acompanhar apresentações marcadas pela energia e criatividade das fanfarras e bandas marciais, que trarão performances coreográficas, arranjos variados e um repertório vibrante. As bandas escolares de Itaboraí também marcarão presença, mostrando o talento dos jovens músicos da rede municipal.
“Esse é um evento que valoriza a música, incentiva nossos jovens e fortalece o intercâmbio cultural entre as cidades. Será um dia de festa e orgulho para Itaboraí”, destacou o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.
O II Concurso de Bandas em Itaboraí é uma realização da Transformando pela Música e promete emocionar o público com um dia inteiro de apresentações, celebrando a arte, a disciplina e a paixão pela música.
Serviço:
Data: 26 de outubro
Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro – Itaboraí
Horário: das 8h às 22h
Evento gratuito