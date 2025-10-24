Itaboraí será palco do II Concurso de Bandas neste domingo (26/10)

Durante todo o dia, o público poderá acompanhar apresentações marcadas pela energia e criatividade - Foto: Divulgação

A cidade de Itaboraí se prepara para um verdadeiro espetáculo musical neste domingo (26/10), com a realização do II Concurso de Bandas, que promete encantar o público com muito ritmo, talento e união. O evento acontecerá na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, das 8h às 22h, reunindo mais de 30 bandas, 1.500 músicos e representantes de 14 cidades.

Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, com apoio das secretarias municipais de Educação e Comunicação Social, o concurso é uma celebração da cultura musical e da integração entre escolas, comunidades e municípios vizinhos.



Durante todo o dia, o público poderá acompanhar apresentações marcadas pela energia e criatividade das fanfarras e bandas marciais, que trarão performances coreográficas, arranjos variados e um repertório vibrante. As bandas escolares de Itaboraí também marcarão presença, mostrando o talento dos jovens músicos da rede municipal.

“Esse é um evento que valoriza a música, incentiva nossos jovens e fortalece o intercâmbio cultural entre as cidades. Será um dia de festa e orgulho para Itaboraí”, destacou o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra.

O II Concurso de Bandas em Itaboraí é uma realização da Transformando pela Música e promete emocionar o público com um dia inteiro de apresentações, celebrando a arte, a disciplina e a paixão pela música.

Serviço:

Data: 26 de outubro

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro – Itaboraí

Horário: das 8h às 22h

Evento gratuito