Rede de Supermercados faz aniversário e garante ofertas especiais a partir desta quarta-feira (22); Confira

O tradicional Aniversário Guanabara começa nesta quarta-feira (22) com a promessa de oferecer aos clientes preços baixos e muita variedade. A rede de supermercados dá início à tradicional campanha de aniversário com 40 dias de ofertas e um mix ainda mais variado de produtos com descontos especiais. Serão muitas promoções distribuídas em todas as 28 lojas da rede, pontualmente com início às 7h.

A ampliação do período de campanha foi planejada para proporcionar mais conforto aos clientes, que terão mais tempo para aproveitar as promoções e evitar as filas. Assim, a proposta é garantir uma experiência de compra tranquila, com qualidade e comodidade.

Mas os consumidores devem ficar atentos ao trânsito e possíveis congestionamentos nas localidades em que o supermercado atua, visto a grande circulação de pessoas em prol das compras recheadas de ofertas. Em São Gonçalo, o Supermercado fica localizado na Av. Jorn. Roberto Marinho, 221, no bairro Mutondo, e em Niterói, na Rua Marechal Deodoro, 360, no Centro da cidade. Ambos os pontos apresentam, diariamente, grande fluxo na circulação de veículos.

Para o diretor de marketing da rede de supermercados, Albino Pinho, o Aniversário Guanabara é mais do que uma campanha de ofertas: é uma celebração da parceria e da confiança de milhões de clientes que fazem parte da história da marca.

"Há várias décadas, o Guanabara consegue unir economia, qualidade e tradição em cada compra. Neste Aniversário, o compromisso segue o mesmo: oferecer conforto, variedade e preços que cabem no bolso. A cada ano, nos aperfeiçoamos para tornar a experiência de compra ainda mais completa, prática e agradável para todos", afirma Pinho.

A edição 2025 do Aniversário concentra mais de 2 mil ofertas de todos os setores, 200 fornecedores e 1 mil marcas diferentes. As ofertas serão alteradas com frequência para que os clientes adquiram uma ampla variedade de produtos.

Neste ano, aproximadamente 15 mil pessoas estão envolvidas na complexa operação do Aniversário Guanabara. A equipe foi ampliada para garantir atendimento ágil e reposição rápida de produtos nas gôndolas. Paletes estrategicamente distribuídos pelo salão de vendas facilitarão o acesso às ofertas, enquanto a parceria com fornecedores e uma frota própria com cerca de 230 caminhões asseguram o abastecimento contínuo em todas as lojas. Com isso, o resultado é a garantia de reposição diária nas unidades da rede.

Durante todo o período do Aniversário Guanabara os clientes poderão acompanhar as promoções por meio dos encartes digitais, das redes oficiais da marca, dos comerciais de TV e nas lojas físicas, que estarão com sinalização especial voltada para o tema. Clientes do Guanaclube também terão ofertas especiais.

As lojas da rede Guanabara funcionam das 7h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 7h às 18h, aos domingos, exceto as unidades da Barra da Tijuca, de Campo Grande (Rio do A), do Recreio e também a de Niterói, que ficam abertas até as 20h.

Confira algumas ofertas do Aniversário Guanabara:

- Leite longa vida Italac (litro), R$ 3,77.

- Creme de leite Elegê, TP 200g, R$ 1,77.

- Açúcar União, quilo, R$ 3,87.

- Açúcar Guarani, quilo, R$ 3,47.

- Leite condensado Italac, TP 395g, R$ 4,77.

- Café Pilão trad., 500g, R$ 27,98.

- Nescau, lata, 350g, R$ 8,99.

- Molho de tomate Pramesa, trad., 300g, R$ 1,09.

- Maionese Hellmann’s, trad., 500g, R$ 8,99.

- Ovos branco c/20 unid., R$ 9,75.

- Azeite extra virgem Olive, 400ml, R$ 19,98.

- Azeite extra virgem Andorinha, 500ml, R$ 25,75.

- Alcatra Friboi, quilo, R$ 29,98 (peça).

- Lasanha Sadia 600g – leve 3 pague 2.

- Antarctica, 269ml, R$ 1,99.

- Desodorante Nívea aerossol 150ml (exc. Deep e Deomilk), R$ 7,99.

- Desodorante Rexona aerossol, 250ml, R$ 16,65.

- Amaciante Downy, 500ml, R$ 8,98.

- Detergente Ypê, 500ml, R$ 1,99.

- Lava roupas Omo 3 litros, R$ 29,98.

- Lava roupas em pó Surf, sachê, 1,6kg, R$ 11,75.

- Ofertas válidas na quarta (22/10) e na quinta-feira (23/10).

Confira os números do Aniversário Guanabara 2025:

- 100 milhões de latas de cerveja

- 40 milhões de leites condensado

- 38 milhões de sabonetes

- 32 milhões de cremes de leite

- 46 milhões de pacotes de biscoito

- 30 milhões de detergentes

- 20 milhões de cremes dentais

- 14 milhões de unidades de leite longa vida

- 13,5 milhões de pacotes de feijão preto

- 11,2 milhões de sabões em pó

- 10 milhões de unidades de leite em pó

- 7,1 milhões de pacotes de pó de café

- 5,5 milhões de embalagens de margarina

- 6 milhões de pacotes de 5 kg de arroz

- 5 milhões de pacotes de fraldas descartáveis

- 1 milhão de unidades de xampus