Light oferece 110 vagas e participa de feiras de empregabilidade no Rio

A Light vai marcar presença em duas importantes feiras de emprego neste mês de outubro, oferecendo 110 vagas em diferentes áreas da companhia. As oportunidades incluem cargos de agente de relacionamento comercial, eletricista motorista e funções administrativas, além da divulgação do banco de talentos para futuras contratações.

No dia 21 de outubro, a concessionária participa da Feira Primeiro Passo, que acontece na Quinta da Boa Vista, Zona Norte do Rio. O evento gratuito será realizado no estacionamento do BioParque e reunirá mais de seis mil vagas em empresas de diversos setores, com foco na inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Leia também:

Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência

Flamengo acelera recuperação de Léo Ortiz para tentar relacioná-lo para duelo contra o Racing, na quarta (22)



No dia seguinte, (22/10), a concessionária também marcará presença na 16ª Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste, promovida pela UniSãoJosé, em Realengo. O evento oferece mais de três mil vagas para estudantes, recém-formados e profissionais em busca de recolocação, com entrada gratuita.

Monica Vonavy, coordenadora de recrutamento e seleção da Light, ressalta que a concessionária busca constantemente novos talentos e a oportunidade de desenvolver e qualificar profissionais dentro da empresa. “Ao longo dos anos, a empresa contribuiu para a formação de profissionais em diversas áreas, sendo uma porta de entrada para quem quer desenvolver a carreira em uma companhia de grande porte.”

Nos dois eventos, os candidatos poderão ter acesso a oportunidades de trabalho dentro da Light e participar de cursos de capacitação e serviços de apoio para quem deseja entrar ou se reposicionar no mercado.

Serviço:

Feira Primeiro Passo

Dia 21 de outubro, das 8h às 14h, no estacionamento do BioParque do Rio, em São Cristóvão – Quinta da Boa Vista.

16ª Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste

Dia 22 de outubro, das 11h às 17h, na Rua Marechal Soares de Andrea, nº 90 – Realengo (próximo ao Atacadão).