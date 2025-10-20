Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Flamengo acelera recuperação de Léo Ortiz para tentar relacioná-lo para duelo contra o Racing, na quarta (22)

Zagueiro se apresentou otimista com melhora após sofrer estiramento no tornozelo direito

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de outubro de 2025 - 20:39
Léo Ortiz se machucou durante o jogo de domingo (19), no Maracanã
Na manhã desta segunda-feira (20), o Flamengo se reapresentou e teve uma boa notícia. O zagueiro Léo Ortiz teve uma melhora após a lesão durante a partida contra o Palmeiras. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito.

O jogador agora trabalha para acelerar a recuperação para ficar à disposição de Filipe Luís para quarta (22), no jogo de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã, contra o Racing. Caso não seja possível, o Flamengo vai prepará-lo para o jogo de volta, na semana que vem.

Ortiz chegou caminhando ao treino. Os jogadores titulares fizeram trabalho regenerativo, enquanto o defensor fez fisioterapia. O zagueiro ainda não tem presença confirmada no primeiro jogo contra o Racing, mas está otimista que poderá se recuperar a tempo.

O camisa 3 se lesionou em um lance com Vitor Roque. O palmeirense caiu por cima do tornozelo do atleta rubro-negro após um desarme dentro da área. Ele até tentou seguir na partida, mas minutos depois pediu para ser substituído.

