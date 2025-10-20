Gabriel Medina e namorada estão à espera do primeiro filho do casal

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam o primeiro filho do casal - Foto: Reprodução

Gabriel Medina e Isabella Arantes esperam o primeiro filho do casal - Foto: Reprodução

O surfista tricampeão mundial, Gabriel Medina e a namorada, a bailarina Isabella Arantes, estão a espera do primeiro filho. O casal confirmou a informação em uma publicação nas redes sociais.

Diversos seguidores começaram a especular uma possível gravidez, após Medina postar uma foto abraçando a barriga da namorada. Poucas horas depois, Gabriel confirmou a gravidez.

Com bom humor, Medina publicou a foto de um ultrassom, que mostra um bebê em cima de uma prancha de surf. A postagem rapidamente viralizou e o casal recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho.

Em seu perfil nas redes sociais, Isabella comentou sobre o momento e disse que pretende divulgar mais detalhes em breve.

"Meu celular está travando, mas é isso… agora as conversas por aqui vão ser sobre bebê e criança. A mãe tá on", escreveu.

Medina e Isabella assumiram publicamente o namoro no fim de agosto, mas os rumores sobre um relacionamento já circulavam desde janeiro.