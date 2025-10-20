Demora no resgate de tartaruga em Icaraí revolta banhistas e moradores
Moradores relatam dificuldade para acionar órgãos de resgate em Niterói e criticam demora no atendimento
Uma tartaruga foi encontrada por banhistas nas areias da Praia de Icaraí, na altura do número 63, na manhã desta segunda-feira (20). Banhistas e moradores de Icaraí reclamam da dificuldade de acionar o serviço de resgate para casos semelhantes. Após quase uma hora de espera, o animal marinho foi socorrido por uma equipe do Monitoramento das Praias.
Visivelmente debilitado, o animal apresentava ferimentos, cracas presas à boca e às nadadeiras, além de fios de nylon enroscados nas patas traseiras, o que impedia sua locomoção até o mar.
“De imediato, um banhista que a encontrou tentou empurrá-la de volta para o mar, mas ela não conseguia nadar. Ele a trouxe de volta para a areia, para evitar que fosse arrastada pelas ondas. A tartaruga estava cheia de cracas e com feridas aparentes. Quando ela se mexeu um pouco, todo mundo se emocionou, achando que ela teria uma chance de sobreviver”, relatou a banhista Kátia Falcão.
Moradores denunciam falhas no resgate de animais marinhos
Mesmo diante da urgência, os banhistas enfrentaram dificuldades para acionar o resgate. Diversas ligações foram feitas à Guarda Ambiental e ao número 153, mas, segundo os relatos, nenhuma equipe chegou de imediato.
“Ligamos para a Guarda Ambiental às 11h05. Vinte e cinco minutos depois, ainda não havia ninguém aqui. Só conseguimos ajuda depois de quase uma hora de espera”, disse Kátia.
“Estava passeando na orla, fazendo o meu trabalho, trabalho com cães, e vi que havia um rapaz mexendo na tartaruga. Ficamos um pouco receosos de que ele não soubesse como lidar com o animal. Então, nos juntamos aqui eu, uma moça, mais um rapaz e a atendente do quiosque e estamos fazendo uma espécie de guarda para aguardar a chegada da Defesa Ambiental. Já entramos em contato com o 153, mas até agora ninguém apareceu. Também falei com uma pessoa que disse que iria chamar o Projeto Aruanã, que também realiza resgates e oferece ajuda”, disse Ana Clara Dorneles.
Socorro do animal
Após quase uma hora de espera, uma equipe do Monitoramento de Praias finalmente chegou ao local e realizou o resgate da tartaruga, que foi encaminhada para avaliação veterinária e cuidados adequados.
