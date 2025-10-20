Demora no resgate de tartaruga em Icaraí revolta banhistas e moradores

O animal foi encontrado na areia da Praia de Icaraí - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

O animal foi encontrado na areia da Praia de Icaraí - Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Uma tartaruga foi encontrada por banhistas nas areias da Praia de Icaraí, na altura do número 63, na manhã desta segunda-feira (20). Banhistas e moradores de Icaraí reclamam da dificuldade de acionar o serviço de resgate para casos semelhantes. Após quase uma hora de espera, o animal marinho foi socorrido por uma equipe do Monitoramento das Praias.

Visivelmente debilitado, o animal apresentava ferimentos, cracas presas à boca e às nadadeiras, além de fios de nylon enroscados nas patas traseiras, o que impedia sua locomoção até o mar.

Em quase todo corpo do animal há cracas e feridas | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“De imediato, um banhista que a encontrou tentou empurrá-la de volta para o mar, mas ela não conseguia nadar. Ele a trouxe de volta para a areia, para evitar que fosse arrastada pelas ondas. A tartaruga estava cheia de cracas e com feridas aparentes. Quando ela se mexeu um pouco, todo mundo se emocionou, achando que ela teria uma chance de sobreviver”, relatou a banhista Kátia Falcão.

Moradores denunciam falhas no resgate de animais marinhos



Mesmo diante da urgência, os banhistas enfrentaram dificuldades para acionar o resgate. Diversas ligações foram feitas à Guarda Ambiental e ao número 153, mas, segundo os relatos, nenhuma equipe chegou de imediato.

“Ligamos para a Guarda Ambiental às 11h05. Vinte e cinco minutos depois, ainda não havia ninguém aqui. Só conseguimos ajuda depois de quase uma hora de espera”, disse Kátia.

Banhistas também encontraram pedaço de nylon na nadadeira traseira da tartaruga | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Estava passeando na orla, fazendo o meu trabalho, trabalho com cães, e vi que havia um rapaz mexendo na tartaruga. Ficamos um pouco receosos de que ele não soubesse como lidar com o animal. Então, nos juntamos aqui eu, uma moça, mais um rapaz e a atendente do quiosque e estamos fazendo uma espécie de guarda para aguardar a chegada da Defesa Ambiental. Já entramos em contato com o 153, mas até agora ninguém apareceu. Também falei com uma pessoa que disse que iria chamar o Projeto Aruanã, que também realiza resgates e oferece ajuda”, disse Ana Clara Dorneles.



A quiosqueira Dayse Pires foi uma das que ajudou a socorrer o animal | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Socorro do animal

Após quase uma hora de espera, uma equipe do Monitoramento de Praias finalmente chegou ao local e realizou o resgate da tartaruga, que foi encaminhada para avaliação veterinária e cuidados adequados.







Momento em que a tartaruga é resgatada por equipes do Monitoramento das Praias Reprodução - Arquivo Pessoal

