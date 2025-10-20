Museu do Louvre tem joias roubadas e ministro da França admite: 'Falhamos'

Museu do Louvre é o mais visitado do mundo, - Foto: Divulgação

Museu do Louvre é o mais visitado do mundo, - Foto: Divulgação

O ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, classificou na manhã desta segunda-feira (20), o roubo de joias no Museu do Louvre como “deplorável”. Políticos da oposição fizeram duras críticas ao governo e categorizam o caso como uma “humilhação nacional”.

O Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, foi invadido por ladrões que utilizam guindastes para quebrar uma janela no andar superior, e logo depois, levaram itens de valor inestimável de uma parte do museu que guardava as joias da coroa francesa. Os criminosos fugiram em motocicletas.

Alguns veículos de comunicação chamaram a ação criminosa de “roubo do século”, e vem ganhando cada vez mais destaque internacional.

Em entrevista à rádio France Inter, Darmanin disse “o certo é que falhamos”, e ainda disse que o roubo passa uma imagem “negativa” e “deplorável” do país. “Todos os franceses se sentem como se tivessem sido roubados”.

O caso trouxe para discussão, questões relacionadas à segurança do museu, que possui obras de arte como a famosa Mona Lisa, que apenas em 2024 recebeu 8,7 milhões de visitantes. O museu continuou fechado nesta segunda-feira (20).