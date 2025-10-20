Mulher morre e sobrinho é internado após comerem pizza no interior de São Paulo

Uma mulher de 51 anos morreu na noite da última sexta-feira (17) após passar mal depois de comer uma pizza no bairro Jardim Morumbi, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o sobrinho da vítima também passou mal e precisou ser internado no Hospital Clínica Sul. Segundo familiares, ele apresentou sintomas apenas ao levar a tia ao hospital e não chegou a consumir a mesma pizza que a vítima.

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela unidade de saúde na tarde do último sábado (18). No boletim de ocorrência, os agentes relataram que a mulher apresentava sinais compatíveis com envenenamento ou intoxicação alimentar, conforme avaliação do médico de plantão.

Após a morte da mulher, a equipe médica solicitou exame pericial ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa exata do óbito. Até o momento, a GCM informou que não possui informações adicionais sobre o caso, e o Hospital Clínica Sul declarou que não pode detalhar o estado de saúde do sobrinho devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias que levaram à morte da mulher.