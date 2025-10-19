Acumulada: Prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 76 milhões

O sorteio do concurso 2.929 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (18), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 76 milhões.

Os números sorteados foram: 03-07-08-34-35- 51

5 acertos - 55 apostas ganhadoras: R$ 48.914,30

4 acertos - 4.762 apostas ganhadoras: R$ 931,23

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (21).

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.