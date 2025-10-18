Casal é encontrado morto dentro de carro na Baixada Fluminense

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro na madrugada deste sábado (18) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com as primeiras informações, o veículo tinha colidido em um muro na Estrada da Prata, no bairro Andrade de Araújo, por volta das 4h50. Ainda não se sabe se eles morreram em decorrência do acidente ou em outra circunstância.

Ahentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal e encontraram o casal já sem vida dentro do automóvel. Uma outra mulher, ferida na mão, foi socorrida e levada para um hospital da região.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realiza a investigação. A perícia foi feita no local, e diligências estão em andamento.

