Dia D de multivacinação é realizado neste sábado em todo o país

Salas de vacinação de todo o país abrem neste sábado (18) para o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação serão disponibilizadas gratuitamente ao público.

Entre as prioridades, segundo a pasta, está o resgate de pessoas que não foram vacinadas contra o HPV, contra a febre amarela e contra o sarampo. Neste último caso, a chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos, por conta de surtos em países vizinhos e do risco de reintrodução da doença no Brasil.

Em nota, o ministério destacou que pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal de crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que envia alertas das próximas doses, lembretes e atualização em tempo real. “O sistema permite acompanhar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda precisam ser tomadas”.

Confira as vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS) de todo o país neste sábado:

- BCG (previne formas graves da tuberculose)

- hepatite B

- penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B)

- poliomielite inativada (previne a paralisia infantil)

- rotavírus (previne doenças diarreicas agudas)

- pneumocócica 10-valente conjugada (previne pneumonia, meningite e otite, dentre outras)

- meningocócica C conjugada (previne doenças causadas pelo meningococo C, incluindo a meningite) e ACWY conjugada (previne meningites e infecções generalizadas)

- influenza (previne gripe)

- covid-19

- febre amarela

- tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola)

- varicela (previne catapora)

- DTP (previne difteria, tétano e coqueluche)

- hepatite A