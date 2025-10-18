Outubro Rosa: Maricá realiza ações de prevenção nas Unidades de Saúde da Família

Durante o Dia D, as unidades oferecem exames preventivos de colo do útero por livre demanda - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

Durante o Dia D, as unidades oferecem exames preventivos de colo do útero por livre demanda - Foto: Divulgação/Anselmo Mourão

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D de mobilização do Outubro Rosa nas Unidades de Saúde da Família (USF) dos quatro distritos da cidade. A ação integra a Semana Rosa, iniciada na última segunda-feira (13), e simboliza o compromisso do município com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, assim como a promoção da saúde da mulher de forma integral.

Durante o Dia D, as unidades oferecem exames preventivos de colo do útero por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio. Além disso, haverá salas de espera temáticas, rodas de conversa sobre autocuidado e saúde feminina, e outras atividades educativas e lúdicas, com o objetivo de fortalecer o vínculo entre os serviços de Atenção primária e a população dos territórios de atendimento.

É importante lembrar que o exame preventivo é indicado para mulheres entre 25 e 54 anos, enquanto as mamografias seguem voltadas ao público de 50 a 69 anos no município. Exames complementares, como ultrassonografias transvaginal e ultra mamária, não fazem parte da rotina de atendimento e são realizados apenas mediante indicação clínica a casos específicos.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou a relevância da mobilização como forma de incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher no município.

“O Outubro Rosa vai além da cor e do símbolo. É um convite para que todas as mulheres busquem o cuidado preventivo e mantenham seus exames em dia. O diagnóstico precoce salva vidas, e o Dia D é uma oportunidade de ampliar o acesso e conscientizar sobre a importância desse acompanhamento”, afirmou.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária à Saúde, Regina Ferreira, reforçou que o engajamento das equipes das USF tem sido fundamental para o sucesso da campanha.

“Nossas unidades estão preparadas para acolher as mulheres com escuta, cuidado e informação. Essa mobilização mostra o quanto o trabalho em rede é essencial para promover saúde e garantir que cada mulher se sinta segura e orientada em relação à prevenção”, ressaltou.

Endereços das Unidades de Saúde da Família:

- USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro

- USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206

- USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho

- USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã

- USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n

- USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO)

- USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n

- USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n

- USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã

- USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu

- USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu

- USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu

- USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar

- USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n

- USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo

- USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n

- USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n

- USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n

- USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91

- USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n

- USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia

- USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n

- USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n

- USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73)

- USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu

- USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque

- USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de IItaipuaçu.