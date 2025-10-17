Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dia do Comércio nesta segunda-feira (20) terá lojas fechadas e mudança de horários; confira

Shoppings e centros comerciais da região divulgaram a programação

relogio min de leitura | Escrito por Cristine Oliveira com edição de Cyntia Fonseca | 19 de outubro de 2025 - 08:00
O Dia do Comércio ou o Dia do Comerciário, ocorre em grande parte do Brasil no dia 30 de outubro, entretanto, no Rio de Janeiro a data é comemorada na terceira segunda-feira do mês, esse ano será no dia 20 de outubro, conforme medida estadual.

Grandes centros comerciais e shoppings em São Gonçalo e Niterói terão suas atividades alteradas nesta data.

São Gonçalo:

São Gonçalo Shopping: Contará com as lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e área de lazer funcionará das 11h às 21h. Enquanto os cinemas operam de acordo com a programação. 

São Gonçalo Shopping terá as lojas e quiosques fechados
São Gonçalo Shopping terá as lojas e quiosques fechados |  Foto: Divulgação

Pátio Alcântara: Estará fechado no Dia do Comércio. 

O Pátio Alcântara está fechado no Dia do Comércio
O Pátio Alcântara está fechado no Dia do Comércio |  Foto: Divulgação

Lojas em Alcântara: O maior centro de vendas de São Gonçalo, o bairro de Alcântara, terá suas lojas fechadas na próxima segunda-feira, conforme informou a assessoria. Entretanto, não há informações precisas em relação ao comércio informal, uma vez que não contam com representantes.

Lojas no bairro de Alcântara, estarão fechadas no Dia do Comércio
Lojas no bairro de Alcântara, estarão fechadas no Dia do Comércio |  Foto: Reprodução - Filipe Aguiar

Shopping Partage: As lojas e quiosques do Partage não irão abrir, enquanto restaurantes e praças de alimentação, além da área de lazer funcionarão das 10h às 21h; bares e restaurantes do Jardim, das 10h às 22h; academia, das 5h às 23h. O cinema funcionará de acordo com a programação. Serviços: TRE - 11h às 19h; Sine e secretarias, 10h às 17h e Detran, das 10h às 19h.

Niterói:

Plaza Niterói: As lojas e quiosques do Plaza Niterói não irão abrir, enquanto restaurantes e praças de alimentação funcionarão das 12h às 21h. A área de lazer e cinemas irão funcionar de acordo com suas programações. 

Lojas e restaurantes do Plaza Niterói não irão abrir, as restaurante e praça de alimentação terão horários específicos
Lojas e restaurantes do Plaza Niterói não irão abrir, as restaurante e praça de alimentação terão horários específicos |  Foto: Divulgação

