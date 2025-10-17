Dia do Comércio nesta segunda-feira (20) terá lojas fechadas e mudança de horários; confira
Shoppings e centros comerciais da região divulgaram a programação
O Dia do Comércio ou o Dia do Comerciário, ocorre em grande parte do Brasil no dia 30 de outubro, entretanto, no Rio de Janeiro a data é comemorada na terceira segunda-feira do mês, esse ano será no dia 20 de outubro, conforme medida estadual.
Grandes centros comerciais e shoppings em São Gonçalo e Niterói terão suas atividades alteradas nesta data.
São Gonçalo:
São Gonçalo Shopping: Contará com as lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e área de lazer funcionará das 11h às 21h. Enquanto os cinemas operam de acordo com a programação.
Pátio Alcântara: Estará fechado no Dia do Comércio.
Lojas em Alcântara: O maior centro de vendas de São Gonçalo, o bairro de Alcântara, terá suas lojas fechadas na próxima segunda-feira, conforme informou a assessoria. Entretanto, não há informações precisas em relação ao comércio informal, uma vez que não contam com representantes.
Shopping Partage: As lojas e quiosques do Partage não irão abrir, enquanto restaurantes e praças de alimentação, além da área de lazer funcionarão das 10h às 21h; bares e restaurantes do Jardim, das 10h às 22h; academia, das 5h às 23h. O cinema funcionará de acordo com a programação. Serviços: TRE - 11h às 19h; Sine e secretarias, 10h às 17h e Detran, das 10h às 19h.
Niterói:
Plaza Niterói: As lojas e quiosques do Plaza Niterói não irão abrir, enquanto restaurantes e praças de alimentação funcionarão das 12h às 21h. A área de lazer e cinemas irão funcionar de acordo com suas programações.