Sistema Imunana-Laranjal volta a operar com 100% da capacidade após manutenção

A Cedae concluiu, às 21h desta quinta-feira (16/10), a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal - uma hora antes do prazo previsto. Na sequência, foi iniciada gradativamente a retomada da produção de água, que atingiu 100% da capacidade à 1h45 de hoje (17/10).

O sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 2 milhões de pessoas nas cidades de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e a Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A operação mobilizou cerca de 200 profissionais da Companhia em mais de 40 serviços, que incluíram desde a limpeza e revisão de reservatórios, filtros e canais até reparos em tubulações e modernização de equipamentos. Também foram feitas inspeções de segurança, ajustes em sistemas automatizados e melhorias estruturais.

As correções preventivas minimizam o risco de falhas que possam interromper a produção de água, assegurando a continuidade da operação em períodos de alta demanda, como o verão.

O prazo para normalização do abastecimento nos municípios atendidos deve ser informado pelas concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.