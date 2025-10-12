Império de Araribóia escolhe, nesse domingo (12), hino oficial para o Carnaval 2026

A Escola de Samba Império de Araribóia, uma das agremiações do recém criado Grupo Grupo Especial de integrantes dos desfiles oficiais do Carnaval de Niterói dará, faz uma grande festa nesse domingo (12), para escolher o hino oficial para o enredo YVA OIKO RUPI - O Céu que Vive ao Nosso Redor'', de autoria do carnavalesco Levi Cintra, a ser apresentado em 2026 no Caminho Niemeyer, entre os convidados do evento estão o Grupo Partiu Zoeira e os segmentos da Império e também da Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro e debutante no Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Cinco sambas foram inscritos para o concurso, que irão fazer apresentação ao vivo para a avaliação da Comissão interna de Carnaval. As parcerias são as seguintes, pela ordem de apresentação sorteada, pela escola, para o evento: 1) Marlon França, 5) Cristian Oliveira, Luiz Felipe Soares e Maikon França 4) Renan Gêmeo, Rodrigo Gêmeo, Vinicius Moro e Baby do Cavaco, 3) Soares do Cavaco, Rogerinho Pega Leve, Professor Laranjo, Edu Cigano, Marcelo do Castro e Fernando Ripa e 2) Robson Ramos, Gegê Fernandes, Niu Souza e Vinicius Xavier Gegê Fernandes.

Leia também:

Andrea de Andrade, rainha de bateria da Porto da Pedra, brilha no primeiro ensaio de comunidade

Morre Áureo Ameno, ícone do rádio, aos 92 anos

A Império implantou, para o Carnaval de 2026, uma metodologia de trabalho profissional e organizada, no projeto para brigar pelas primeiras colocações no Grupo Especial. No último Carnaval, a Immpério foi a quarta colocada, com o enredo 'Asa Branca do Sertão', ficando atrás da Império de Charitas, Magnólia Brasil e da campeã, Folia do Viradouro, respectivamente.