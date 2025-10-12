Val Marchiori compartilha momento cortando cabelo durante tratamento contra o câncer

Aos 51 anos, a socialite Val Marchiori atravessa um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Diagnosticada com câncer de mama em agosto deste ano, ela iniciou seu tratamento com quimioterapia e, como parte desse processo, decidiu cortar os cabelos. Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Val aparece emocionada enquanto os fios loiros são aparados.

"Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim", escreveu ela na legenda da publicação. Com a camisa que traz o símbolo da luta contra o câncer, Val expressou sua fé e esperança: "Hoje começa uma nova fase o início do meu tratamento, o início da minha cura. Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar. Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha", afirmou.

A empresária também aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio recebido de familiares, amigos e seguidores. "Renasce uma nova Val mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida... Vocês me fortalecem todos os dias", concluiu.

Em agosto, Val compartilhou com seus seguidores que havia descoberto o câncer de mama ao realizar exames de rotina. Na época, ela expressou o impacto emocional do diagnóstico, dizendo ter ficado "sem chão". Ela também aproveitou para alertar outras mulheres sobre a importância da mamografia preventiva: "Essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia!", escreveu.

O gesto de cortar os cabelos, embora simbólico, representa um marco na jornada de Val contra o câncer, refletindo sua força, coragem e determinação em enfrentar a doença com esperança e fé.