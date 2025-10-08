Mulher morre após desabamento de teto de restaurante em São Paulo
O chef Henrique Fogaça, que também é jurado no programa Master Chef, da Band, assina como chefe no restaurante
Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após o desabamento do teto do restaurante Jamile, onde o cozinheiro Henrique Fogaça assina como chef, no início da tarde desta quarta-feira (8), no bairro Bela Vista, que fica na região Central de São Paulo.
No momento do desabamento o estabelecimento ainda estava fechado ao público. Todas as vítimas são funcionárias do restaurante. Uma mulher, que chegou a ficar debaixo dos escombros, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outros cinco funcionários resgatados relataram dores nas costas, escoriações e até dificuldade para respirar.
Em uma nota oficial enviada a imprensa, o chef Henrique Fogaça disse lamentar profundamente o acidente ocorrido e manifestou solidariedade às vítimas, mas negou que tenha participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile.
“Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento”, dizia o comunicado