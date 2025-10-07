Morre José de Paiva Netto, presidente da LBV, aos 84 anos

José de Paiva Netto, jornalista, escritor e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos, no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Natural do Rio de Janeiro, o jornalista destacou-se nas áreas social, educacional e espiritual. José comandou a LBV por décadas e acabou transformando a instituição em um dos maiores movimentos humanitários do país, com ações que visam ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leia também:

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões

Policial civil morto a tiros em Niterói será sepultado nesta terça

Durante sua vida de cuidados ao próximo, criou a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, uma vertente educacional que une em um mesmo objetivo a espiritualidade e a cidadania. No ano de 1989, inaugurou o Templo da Boa Vontade, em Brasília, um dos locais de peregrinação mais visitados da capital.

O jornalista escreveu livros que posteriormente foram traduzidos para mais de 25 idiomas e também publicados em braile, totalizando mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Além disso, Paiva Netto escreveu para a Folha de S.Paulo, o Jornal de Brasília e a revista Manchete.



De acordo com a LBV, as homenagens serão prestadas nesta quarta-feira (8), em São Paulo, com acesso do público na cerimônia. José de Paiva Netto deixa esposa, filhos, netos e um bisneto.