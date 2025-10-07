Posturas interdita dois estabelecimentos comerciais em São Gonçalo

Seguindo no combate à poluição visual na cidade, a Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, ligada à Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, realizou uma nova operação nesta manhã de segunda-feira (6). Dois estabelecimentos de venda de ventiladores do mesmo dono foram interditados, nos bairros Zé Garoto e Alcântara.

No primeiro ponto, no Zé Garoto, foi verificada publicidade em cima de carretinhas, obstruindo a via pública. O comércio não possuía alvará de funcionamento e foi interditado. O estabelecimento já havia sido intimado e multado anteriormente por fazer propaganda irregular pelas ruas da cidade, não apenas na loja. A fiscalização flagrou vários pontos com cartazes e faixas colocados em locais proibidos, como postes e fachadas de imóveis. Como as irregularidades permaneciam, o local foi interditado e voltou a ser multado.

Leia também:

Cabelo maluco! Semana das Crianças incentiva a criatividade dos pais e escolas na hora das brincadeiras

CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível



Uma filial da mesma loja, localizada no Alcântara, também foi interditada. Embora o local tivesse alvará de funcionamento, estava com publicidade irregular, promovendo desordem pública. O estabelecimento também já havia sido intimado e multado anteriormente e acabou interditado e recebendo nova multa.

“Seguimos com as ações, que visam a ordem da nossa cidade. Já havíamos alertado anteriormente o proprietário dos estabelecimentos para que retirasse as propagandas irregulares e se adequasse às normas vigentes para funcionar sem problemas. Retornamos para checar a situação e o problema persistia, o que nos obrigou a interditar as lojas”, destacou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

O proprietário dos comércios foi conduzido à 72ª DP (Mutuá) por desacato e embaraço à ação fiscal. As publicidades irregulares de ambos os estabelecimentos foram apreendidas.