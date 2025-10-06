Cabelo maluco! Semana das Crianças incentiva a criatividade dos pais e escolas na hora das brincadeiras

Em comemoração ao Dia das Crianças, no próximo domingo (12), escolas de todo o Brasil se preparam para receber a criançada com alegria, diversão e muitas brincadeiras, durante a semana. Uma das formas de tornar essa época do ano mais interessante e criativa são as atividades de cabelo maluco, dias temáticos e eventos lúdicos

A febre do Cabelo Maluco, é uma forma de estimular a criatividade e a diversão entre as crianças, sem deixar de fora os pais, que são responsáveis pela superprodução. Os penteados mais comuns de serem encontrados nos pequenos, são os cabelos em formato de doces, cestas de flores, aranhas, além das cores e brilhos.

Nas redes sociais, os pais se inspiram e compartilham ideias do que podem fazer para participar e tornar esse período do ano mais divertido para os filhos. Apesar de as trends terem viralizado no ano passado, ainda é muito comum encontrar tutoriais que sejam práticos e que utilizem materiais simples e de fácil acesso.

Os penteados mais comuns entre as crianças são doces, flores e animais | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

As crianças adoram os penteados, como a pequena Maria Flor, de 5 anos, que teve os fios transformados em uma casquinha de sorvete, pela mãe, Cyntia Fonseca.

“Eu pesquisei na internet várias possibilidades de cabelo maluco e resolvi fazer com materiais que já tinha em casa. Só precisei comprar uma cola pra fixar melhor a casquinha de sorvete. Ela adorou, ficou olhando no espelho várias vezes antes de sair de casa”, disse a mãe.

Diversão garantida para a semana toda

Além dessa brincadeira, as escolas também organizam outras atividades, como sessões de cinema na escola, piqueniques, banho de mangueira e o dia da mochila maluca, onde os pais também entram na brincadeira.

“Acho legal pra sair um pouco da rotina da escola, é lúdico e interessante pras crianças, especialmente por ser na semana do dia das crianças. Tem programação pra semana inteira, cabelo maluco, camisa de time, mochila maluca, dia de confeitaria e a festinha temática", disse Cyntia Fonseca, que já se programa para os próximos dias de evento escolar.