Prefeitura de Maricá realiza operação especial de ônibus para mutirão da nova plataforma Mumbuca

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai realizar entre sábado (04/10) e segunda (06/10) uma operação especial na linha E11 – Centro x Araçatiba para atender a demanda gerada pelo mutirão de retirada de senhas pelos beneficiários de programas sociais do município. A ação acontece na Rua Jovino Duarte de Oliveira (ao lado do Fórum).

Segundo a EPT, serão realizadas viagens extras durante os dias do evento. No fim de semana, a linha funcionará com horários de dias úteis, a cada 30 minutos. O órgão terá, ainda, equipes de prontidão para ajustar a operação, se necessário, com redução nos intervalos ou aumento no número de ônibus.

Leia também:

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

EUA negam visto a delegação iraniana para sorteio da Copa de 2026

O mutirão é direcionado aos beneficiários da Renda Básica de Cidadania (RBC) e demais programas sociais da cidade (Auxílio Cuidar, Auxílio Recomeçar Sem Violência, Mumbucão e Aluguel Social). Para ser atendido, será necessário realizar um agendamento pela internet. O link de acesso será liberado nas próximas horas.

O aplicativo Mumbuca já está disponível gratuitamente para Android e iOS. A orientação é que os beneficiários realizem o download antes do mutirão, mas só façam o cadastro após a retirada das senhas. Comerciantes que aceitam a moeda social também devem baixar o novo aplicativo e se registrar para continuar recebendo pagamentos normalmente.