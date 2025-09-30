Protetora de animais resgata pets abandonados em São Gonçalo

Interessados em ajudar animais podem entrar em contato através do Instagram: @protetoraadriana. - Foto: Enzo Britto

Quem passa pelo portão da casa de Adriana Rosa, de 50 anos, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, já está acostumado a escutar alguns latidos. Há mais de 15 anos, a protetora de animais transformou sua casa em uma espécie de refúgio para bichinhos abandonados. Atualmente, ela vive com 60 animais - 32 cães e 28 gatos - todos fruto de resgate. O trabalho é totalmente voluntário e ela conta com o apoio de outros apaixonados pela causa para continuar.

Nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Adriana conta que descobriu a vocação para resgatar animais em situação vulnerável quando veio morar em território gonçalense. “Eu vim para cá [São Gonçalo] para visitar minha irmã e acabei ficando; aqui me casei, aqui estudei e não saio daqui mais. Aí, eu fui morar na Praia da Pedrinhas e passei a ver muito abandono lá todos os dias”, relembra a protetora.

Perto da casa onde foi morar, Adriana via animais abandonados de todo tipo: atropelados, feridos por maus tratos, com deficiências físicas. Ela nunca se acostumou com a situação e, após algumas tentativas frustradas de pedido por fiscalização na região, ela resolveu colocar a mão na massa e ajudar os bichinhos da forma como podia.

“Fui pegando para cuidar, para levar em veterinário, para procurar ajuda profissional. Passei a pegar os cachorros e gatos que encontrava na Praia das Pedrinhas e no Piscinão para serem castrados e colocava eles à disposição para adoção”, conta a defensora de animais. A prática se tornou uma rotina para a moradora de São Gonçalo e vários bichinhos que pegava para cuidar foram adotados.

No entanto, muitos outros animais resgatados terminavam sem dono. “É complicado. As pessoas falam que querem um cachorro, que gostam de bicho, mas quando não é um filhote ou um de raça, quando é um animal cego ou um vira-lata mais velho resgatado de maus tratos, nem sempre querem”, desabafa Adriana.

Foi por conta disso que ela passou a acolher os animais em casa. Há 15 anos, ela abre as portas para os bichinhos que resgata e que leva para receberem cuidados. Toda semana, ela pega animais que encontra abandonados na região, leva para serem castrados e receberem outros cuidados médicos caso necessário e, depois de 15 dias, coloca-os à disposição para que novos tutores possam adotar.

Segundo a defensora, só em 2024 foram mais de mil animais castrados através desse trabalho voluntário. Técnica em enfermagem, ela conta que hoje se dedica apenas ao cuidado dos animais, que ocupam a maior parte do espaço de seu imóvel e de sua rotina. Apaixonada pelos bichinhos, ela defende que a jornada é gratificante, mas marcada por desafios.

“A gente não recebe apoio da Prefeitura, de nada. Não temos apoio de Governo. Vou ajudando conforme as pessoas vão doando, mandado pix, mas mesmo assim é difícil. Estou com dívidas em diferentes veterinários e preciso de ajuda todo mês para comprar ração. Às vezes, a gente consegue parcerias; ano passado atuei junto do “castramóvel” itinerante da RJPET. Mas, mesmo com parcerias, nada é de graça”, explica Adriana.

Em alguns casos, o apoio se faz ainda mais necessário. Nas últimas semanas, por exemplo, Adriana resgatou uma cadela com ferimentos graves no ânus e precisando de cirurgia urgente. Interessados em ajudar o animal ou apoiar o trabalho de Adriana de outras formas podem entrar em contato com a protetora através do Instagram: @protetoraadriana.