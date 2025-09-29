Maior Exposição de LEGO do Rio de Janeiro chega ao Plaza Niterói com entrada gratuita

A Expo LUG-Rio, maior exposição de LEGO do Rio de Janeiro, chega ao Plaza Niterói para dar largada ao mês dedicado às crianças. No próximo fim de semana, dias 4 e 5 de outubro, o público poderá conhecer criações incríveis trazidas por colecionadores e as crianças serão convidadas a usar toda a sua criatividade e brincar com os famosos bloquinhos em oficinas de robótica, montagem e criatividade. A entrada da exposição é gratuita, e ficará no piso L3, em frente à loja Track & Field.

Pela primeira vez no shopping, a exposição conta com 200m² e mais de um milhão de peças de LEGO organizadas em temas como: Mundo Jurássico, o Egito, Senhor dos Anéis, A Grande Cidade, Terra dos Animais, Universo Medieval e muito mais.

As crianças também serão convidadas a usar toda a sua criatividade, desenvolver o raciocínio lógico e brincar com os famosos bloquinhos em oficinas infantis gratuitas. A Oficina de Robótica, feita pela BitLu (escola de robótica de Niterói), e a Oficina de Montagem e Criatividade, conduzida pela Viegas Bricks. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas presencialmente, por ordem de chegada.

O grupo LUG-Rio é um grupo de colecionadores de Lego (LEGO USERS GROUP), no qual é utilizado somente LEGO original, e reúne diversos colecionadores de Lego de todo o Brasil. Atualmente, o LUG-Rio participa de diversas feiras e exposições pelo país. A Expo LUG-Rio se tornou o ponto de encontro para conversas e amizades de apaixonados pelo brinquedo dinamarquês, criado em 1932, pelo carpinteiro Ole Kirk Kristiansen, que escolheu o nome em 1934 para a sua empresa de brinquedos, refletindo a qualidade e o prazer da brincadeira que os seus produtos ofereciam. A origem do nome LEGO é uma abreviação da expressão “leg godt”, que significa “brincar bem”, um reflexo da proposta da marca de unir qualidade, criatividade e diversão.



“Queremos proporcionar uma experiência única e gratuita, incentivando a criatividade e o encantamento que o LEGO desperta. Trazer a maior exposição do Rio de Janeiro para o shopping, especialmente no mês das crianças, é uma grande alegria para nós”, afirma Rayan Raison, gerente de marketing do Plaza Niterói.

SERVIÇO

Exposição de LEGO – Plaza Niterói

Data: 04 e 05 de Outubro; sábado, 10h às 22h e domingo, das 13h às 21h

Local: Plaza Shopping - Rua XV de Novembro, 08 -- Centro de Niterói

Piso L3, em frente à Track & Field