Comissão da Alerj resgata 47 cães vítimas de maus-tratos em canil clandestino

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em conjunto com o 3º Batalhão de Polícia Militar do Méier, resgatou 47 cães de raça que eram mantidos em condições degradantes. A operação, realizada nesta sexta-feira (26/09), aconteceu no Canil D’Chelles, localizado no bairro Todos os Santos, próximo ao Norte Shopping, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Os animais, das raças Lulu da Pomerânia, Pinscher, Dachshund/Teckel e Poodle estavam confinados em jaulas pequenas, em ambiente insalubre, sem higiene ou qualquer cuidado veterinário. Eles eram explorados para reprodução, com fêmeas sendo obrigadas a acasalar continuamente e filhotes mamando em cadelas de outras raças por falta de alimentação adequada.

O local apresentava fezes acumuladas e ausência de limpeza, além de não ter alvará de funcionamento ou qualquer documentação fiscal. O caso foi registrado na delegacia local e os responsáveis pelo canil serão investigados por maus-tratos e exploração ilegal de animais.

A ação contou também com a presença da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil, que realizou perícia no local e vai elaborar um laudo técnico comprovando os maus-tratos. Todos os animais serão submetidos a avaliação veterinária, microchipados para identificação e encaminhados a lares temporários.

Presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, o deputado Marcelo Dino (União), destacou que a cena encontrada é o retrato de uma crueldade extrema. “É revoltante ver animais tratados como mercadoria, presos em gaiolas apenas para procriar, sem dignidade e sem cuidados mínimos. Nosso compromisso é garantir que esses cães tenham uma nova chance de vida”, afirmou o parlamentar.

Após o resgate, os 47 cães foram acolhidos por quatro Organizações Não Governamentais (ONGs) parceiras, que assumiram os cuidados emergenciais e irão encaminhar os animais para adoção responsável. Os responsáveis pela tutela dos cães são a Força Tarefa Animal RJ, o SOS PET, a Garra Animal e o Paraíso dos Focinhos.