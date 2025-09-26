Rio de Janeiro conquista resultado histórico nos Jogos da Juventude 2025

O Time RJ encerrou sua participação nos Jogos da Juventude Caixa 2025, em Brasília, com um feito inédito: 80 medalhas conquistadas, sendo 28 de ouro, elevando a delegação do 4º lugar no primeiro bloco para a 2ª posição geral. O desempenho confirma a força do esporte fluminense e ajuda a consolidar o Estado do Rio como um dos principais formadores de talentos esportivos do país. Todas as passagens aéreas e uniformes dos atletas foram custeados pelo Governo do Rio de Janeiro.

"Parabenizo nossos atletas e comissões técnicas por esse resultado histórico, fruto de muito esforço, disciplina e dedicação. Investir no esporte é acreditar no futuro, abrir caminhos e transformar realidades. O Rio de Janeiro tem muito orgulho desse time, que mostrou ao Brasil toda a sua força e talento", disse o governador Cláudio Castro.

As conquistas de ouro foram em oito modalidades: atletismo, wrestling, judô, ginástica artística, tiro com arco, natação, taekwondo, handebol e badminton.

"Foram 20 medalhas a mais do que no ano passado, com destaque para as 28 de ouro, que significa um aumento de mais de 20%. Isso mostra que os investimentos estão trazendo o retorno correto na qualidade técnica dos atletas. O Time RJ está no caminho certo", destacou João Lucas Orsay, chefe da delegação.

No atletismo, as provas de velocidade e de revezamento foram marcadas por grandes atuações e um recorde de Pedro Cabelinho, enquanto no tatame o judô dominou, somando 12 medalhas no total e garantindo o título por equipes sobre Minas Gerais. O wrestling trouxe vitórias emblemáticas em categorias livres e greco-romanas, incluindo o ouro do indígena Lavozier Herminio Wadick Marubo, do povo Marubo, no Amazonas.

"Quando cheguei ao Rio, tive a chance de treinar forte e acreditar que esse dia viria. Hoje não luto só por mim, mas pelo meu povo e o Time RJ", destacou o atleta.

Na ginástica artística, no tiro com arco e no taekwondo, o Time RJ também mostrou qualidade técnica e preparação, convertendo finais disputadas em títulos. A natação, o handebol e o badminton completaram a lista de modalidades em que o estado conquistou primeiro lugar, reforçando a diversidade e amplitude do projeto esportivo fluminense.

O judoca Rafael Alves Fonseca, campeão por equipes, resumiu o espírito da delegação:

"É uma sensação única, por ser a primeira e minha última vez nos Jogos da Juventude. A união do time foi o que nos deu confiança para conquistar esse ouro. Tivemos dificuldades, mas acreditamos até o fim. Estar aqui, representando o Rio de Janeiro, me deixa feliz como atleta e como pessoa", celebrou Rafael.

