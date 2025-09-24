Vasco vira sobre o Bahia em São Januário e vence por 3 a 1 em jogo atrasado do Brasileirão
Mesmo saindo atrás no placar, Cruzmaltino aproveita expulsão do adversário e constrói a vitória com gols de Coutinho, Puma e um contra de Juba.
O Vasco derrotou o Bahia por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (24), em São Januário, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória vascaína foram marcados por Coutinho, Puma Rodríguez e Juba (contra).
O time baiano abriu o placar logo no início. Após erro na saída de bola da defesa vascaína, Sanabria aproveitou a sobra e tocou com categoria na saída do goleiro Léo Jardim.
Cinco minutos depois, veio o lance que mudou o rumo da partida: Jean Lucas, do Bahia, cometeu falta dura em jogador do Vasco e foi expulso após revisão no VAR.
Com um jogador a mais, o Vasco passou a controlar a partida e empatou ainda no primeiro tempo. Paulo Henrique cruzou pela direita, a bola atravessou a área e Coutinho apareceu na segunda trave para empurrar para o gol.
Na volta do intervalo, o time carioca manteve a pressão e virou o placar aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio de Nuno Moreira, Puma subiu alto e cabeceou firme para marcar o segundo.
Melhor em campo, o Vasco continuou criando chances. O terceiro gol saiu aos 32 minutos: Vegetti tentou cruzar pela direita, e o lateral Juba, na tentativa de cortar, acabou encobrindo o próprio goleiro, marcando contra.
Mesmo com o 3 a 1, o Vasco continuou buscando ampliar o placar, mas não conseguiu transformar as oportunidades em mais gols.
Com o resultado, o Vasco chegou aos 27 pontos e subiu para a 13ª colocação na tabela. O Bahia, por sua vez, permaneceu com 37 pontos, ocupando o 6º lugar.