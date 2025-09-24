Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Poste em más condições na Região Oceânica de Niterói causa alarde aos moradores

Enel irá enviar uma equipe ao local

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de setembro de 2025 - 18:29
Um poste em condições precárias no bairro de Piratininga, localizado na Região Oceânica de Niterói, chamou a atenção dos moradores da região. O poste está localizado na Av Almirante Tamandaré, em frente à orla da praia.

“No domingo passado, a Praia estava super lotada, o poste nesse estado causa muita preocupação, é uma tragédia anunciada, uma vez que o fluxo de banhista é intenso. Caso ele caia pode causar danos materiais e até ceifar vidas.” disse um morador preocupado com a situação.

Acionada, a Enel afirmou que uma equipe será direcionada ao local para fazer a devida avaliação do poste.

