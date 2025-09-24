Poste em más condições na Região Oceânica de Niterói causa alarde aos moradores
Enel irá enviar uma equipe ao local
Um poste em condições precárias no bairro de Piratininga, localizado na Região Oceânica de Niterói, chamou a atenção dos moradores da região. O poste está localizado na Av Almirante Tamandaré, em frente à orla da praia.
“No domingo passado, a Praia estava super lotada, o poste nesse estado causa muita preocupação, é uma tragédia anunciada, uma vez que o fluxo de banhista é intenso. Caso ele caia pode causar danos materiais e até ceifar vidas.” disse um morador preocupado com a situação.
Acionada, a Enel afirmou que uma equipe será direcionada ao local para fazer a devida avaliação do poste.