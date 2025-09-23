Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de PM no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (23), um cartaz com a pergunta - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações e no inquérito policial, instaurado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Sidney dos Santos Debossam, de 53 anos. Ele foi assassinado na frente de um supermercado, Avenida Ayrton Senna, no Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (22).

Debossam era lotado no 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e estava de folga quando foi morto. Ele saía do supermercado onde fizera compras e foi cercado e executado por homens encapuzados, em uma moto e portando fuzis, e acabou morrendo no local. O corpo do policial foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está responsável pela investigação do assassinato. Agentes da especializada realizaram uma perícia no local e estão fazendo diligências para identificar e prender os autores e saber a motivação do crime.

Leia também!

▸ Trump afirma que Tylenol pode ter relação com autismo, mas especialistas negam



▸ Trump diz ter 'química' com Lula e anuncia encontro bilateral

Nesta terça-feira (23), equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizaram uma operação no Gardênia Azul. De janeiro deste ano até agora, 41 policiais militares morreram em ações violentas no estado do Rio de Janeiro.

A Central Disque Denúncia, solicita que quem tiver informações sobre a identificação e localização dos envolvidos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido