Influenciadora consegue mudar o nome da filha após arrependimento

A influenciadora Caroline Aristides Nicholci, de 26 anos, conseguiu autorização de um juiz para alterar o nome da filha, após a recusa em cartório. A decisão foi assinada por Evandro Lambert de Faria, que afirmou que o cartório não agiu conforme a lei.

Caroline registrou a filha como Ariel, mas se arrependeu após descobrir que muitas pessoas ao escutarem o nome, pensam se tratar de um menino. A mãe se preocupou com a possibilidade da filha sofrer bulluying no futuro, e após conversar com o marido, resolveu mudar o nome para Bella.

“Ainda na maternidade, enfermeira, médico, todo mundo achou que era menino: ‘Como que está o Ariel? Vamos examinar o Ariel? E aí, o Ariel fez isso, fez aquilo?’ Então, isso incomodou muito a gente. A gente só olhava um para cara do outro, assim, e ficava ‘tipo, será que vai ser isso a vida toda?'”, desabafou a influenciadora.

Caroline fez um pedido administrativo à Corregedoria, que foi analisado por um juiz não sendo necessário abrir um processo judicial. A decisão justifica que “o casal agiu em conformidade com a Lei 14.382/2022, pedindo a retificação do nome da filha dentro do prazo de 15 dias e pagando a taxa”.

“Estava me dando angústia. Não saber o nome da própria filha é tenso. Depois que eu soube [da sentença do juiz], meu leite voltou 100%. Estou muito melhor”, disse a influenciadora.