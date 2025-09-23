Ícone do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia no miocárdio

Mesatenista aposentado e embaixador da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Hugo Hoyama, está internado desde o dia 12 de setembro, no Hospital do Coração, em São Paulo. Hugo passou por uma cirurgia na última segunda-feira (22), após sofrer um infarto e está internado sem previsão de alta hospitalar.

"O Hcor informa que o paciente Hugo Hoyama deu entrada no hospital no dia 12 de setembro, devido a uma dor no peito, e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio. O ex-atleta de tênis de mesa passou por cirurgia de revascularização ontem (22) e, de acordo com o protocolo, recupera-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluindo bem", informou a unidade hospitalar em nota publicada.

O miocárdio é um músculo cardíaco, considerado como parede do coração. Hugo deve permanecer na UTI por até dois dias e depois poderá se recuperar no quarto hospitalar.

Leia também:

Trump diz ter 'química' com Lula e anuncia encontro bilateral



Semana Nacional de Trânsito terá simulado de incidente com múltiplas vítimas em Itaboraí



Hugo é o mesatenista com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos, sendo 10 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze e está no seleto grupo de atletas com participações em oito Jogos Olímpicos. Em 2013, o ídolo brasileiro encerrou a carreira como jogador e assumiu a seleção brasileira feminina de tênis de mesa. Com Hugo, a equipe conquistou, pela primeira vez na história, o Campeonato Mundial de Equipes da 2ª Divisão, no Japão, em 2014. Ele deixou o comando em 2021.

Atualmente, Hugo Hoyama atua como embaixador do tênis de mesa brasileiro em parceria com a confederação da modalidade, atuando em eventos, detecção de talentos e outras ações para expansão do esporte.