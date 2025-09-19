Enel Rio remove gatos de energia em seis estabelecimentos comerciais em Niterói

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Robson Almeida

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão - Foto: Robson Almeida

Durante operações de combate às irregularidades no consumo de energia, realizadas nesta semana em Niterói, a Enel Distribuição Rio identificou “gatos” de energia em seis estabelecimentos comerciais, além de uma casa e em uma república de estudantes.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), constataram as infrações em restaurantes, depósito de bebidas, bar, padaria e confeitaria. As ligações estavam conectadas, de forma irregular, diretamente à rede da distribuidora, prática que caracteriza furto de energia elétrica. Em todos os casos, os responsáveis foram identificados e deverão responder pelo furto de energia.

As ações contaram com o apoio de policiais da 76ª DP e da 78ª DP, onde foram efetuados os registros das ocorrências. Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

Leia também!

▸ Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão; Entenda



▸ Parte do teto do AquaRio se rompe e assusta visitantes; Vídeo

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.