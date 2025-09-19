Projeto Grael promove mutirão no Dia Mundial da Limpeza das Águas em Jurujuba

Neste sábado (20), o Projeto Grael promove o Mutirão de Limpeza na Praia do Cais, em Jurujuba, em celebração ao CleanUp Day - Dia Mundial da Limpeza das Águas. O evento é aberto ao público e acontece das 8h às 12h.

A ação integra o Programa Mar de Oportunidades, desenvolvido pelo Projeto Grael com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da conservação dos oceanos e estimular o engajamento da comunidade em práticas sustentáveis.

Leia também:

Prefeitura de Maricá inaugura primeiro estúdio de audiovisual gratuito do município

SUS fará teste para diagnóstico precoce de autismo aos 16 meses; Saiba mais



E as novidades não param por aí. O AquaRio – Aquário Marinho do Rio de Janeiro estará presente com um stand especial, promovendo atividades educativas e interativas. Entre as propostas estão a exposição de materiais biológicos, dinâmicas gamificadas sobre vida marinha, poluição plástica, impactos antrópicos e pertencimento, além de jogos de tabuleiro humano que abordam as relações ecológicas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“A presença do AquaRio em uma ação como o Clean Up Day amplia ainda mais o alcance da mensagem que queremos passar. Além da limpeza da praia, conseguimos promover um momento educativo e interativo, aproximando as crianças, jovens e a comunidade sobre a vida marinha”, contou Gustavo Borges, consultor ambiental do Projeto Grael

Mais do que uma ação de limpeza, o evento será um espaço de aprendizado, ciência e diversão, aproximando a comunidade dos desafios ambientais e reforçando a importância do cuidado coletivo com o planeta.

Serviço:

Praia do Cais - Jurujuba

20/09 - sábado, das 8h às 12h

Informações: (21) 97928-7990.