Prefeitura de Maricá inaugura primeiro estúdio de audiovisual gratuito do município

O estúdio foi batizado com o nome de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas do Brasil - Foto: Divulgação/Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, inaugurou nesta quinta-feira (18/09) o novo espaço destinado à produção de audiovisual gratuito do município. O estúdio fica localizado no complexo cultural onde estão o Cine Henfil e a Biblioteca Pública Leonor Leite Bastos de Souza, na Rua Alferes Gomes, 390.

O novo espaço conta com duas câmeras, uma unidade de edição, kit de luz básico para gravações externas e material para captação de áudio. O projeto conta com a parceria do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

O estúdio foi batizado com o nome de Glauber Rocha, um dos maiores cineastas do Brasil e principal nome do chamado ‘Cinema Novo’. Diversos atores e profissionais do audiovisual participaram da inauguração.

“Glauber merecia esta homenagem. Este espaço é um facilitador para nossos cineastas e produtores que desejam gravar seus filmes ou curtas. É um espaço democrático, gratuito e vai revelar diversos talentos de Maricá”, contou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

O presidente do ICTIM, Claudio Gimenez, explicou a importância de ter um estúdio de audiovisual ao lado do cinema público do município: “As gravações de hoje, amanhã podem estar sendo exibidas no Cine Henfil. É uma felicidade inaugurar este espaço para a nossa população. É importante para os nossos produtores, cinegrafistas e cineastas terem este investimento para gravarem suas obras”, disse.

Visitas ilustres

A inauguração contou com a participação de diversos profissionais do audiovisual, entre eles: Neville D’Almeida, roteirista e amigo próximo de Glauber Rocha, além de Noilton Nunes (cineasta), Tchello D’Barros (artista), Ana Rosa Tendler (produtora), Charles Paraventi (ator) e Rodrigo Candelot (ator).

“O cinema novo era baseado em improviso. Ele rompia com o cinema tradicional. O Glauber revolucionou o cinema com seu talento e sem investimentos externos. Aqui estamos vendo uma revolução nascer, com cultura, conhecimento, arte e realizações”, comentou Neville.

Gestão e funcionamento

A gestão do estúdio será em parceria com a produtora Semear Filmes, que ficará responsável por divulgar o edital e as inscrições para usar o espaço. A coordenação será do cineasta e professor do curso de Cinema e Audiovisual das Faculdades Integradas Hélio Alonso (Unifacha), Guto Neto.

“Ser coordenador deste espaço é uma honra. Eu sou professor e tentarei auxiliar de todas as formas. Cuidem e desfrutem ao máximo deste espaço, pois está incrivel”, afirmou Guto.

Identidade e cultura

O secretário Sady Bianchin explicou como o novo estúdio vai aumentar a produção de filmes e curta-metragens no município, além de criar uma nova identidade cinematográfica para a cidade. “Maricá está criando uma identidade cinematográfica. Devemos ocupar espaços públicos e produzir arte e cultura em abundância. O novo estúdio vai revelar talentos e principalmente promover ainda mais cultura para a cidade”, contou.

Cineasta Glauber Rocha

Reverenciado como um gênio revolucionário na história do nosso cinema, o baiano Glauber Rocha é um dos fundadores do movimento de vanguarda ‘Cinema Novo’ – junto com nomes como Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, Ruy Guerra e muitos outros -, que se destacou pela sua crítica à desigualdade social que se tornou proeminente durante os anos 1960 e 1970, como uma resposta à instabilidade racial e classista no Brasil e à influência do modelo americano na produção nacional.

Muitas de suas obras, como “Deus e o Diabo Na Terra do Sol” (1964), ‘Terra em Transe’ (1967) e ‘O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro’ (1968), são frequentemente listadas como alguns dos mais importantes filmes brasileiros de todos os tempos. Com um total de 19 produções realizadas, Glauber faleceu no Rio em 1981, aos 42 anos.