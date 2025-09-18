Estudante desaparecido em Niterói é encontrado pela polícia no Rio

O estudante, morador de São Gonçalo, desapareceu no último final de semana, quando foi deixado pelo pai próximo a escola em que estuda - Foto: Arquivo Pessoal

Desaparecido desde o último sábado (13), o jovem João Cristhian Espinoza Zurita, de 17 anos, foi encontrado por policiais, nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. De acordo com relatos da família, ele está lúcido e sem nenhum tipo de ferimento.

O estudante, morador de São Gonçalo, desapareceu no último final de semana, quando foi deixado pelo pai próximo a escola em que estuda, em Icaraí, Niterói. A notícia foi amplamente compartilhada nas redes sociais, gerando uma grande comoção pela busca do paradeiro de João Cristhian.

De acordo com Carmen Zurita, mãe do jovem, após ser levado até a família, ele foi recebido com carinho e acolhimento. Segundo ela, ele afirmou estar se sentindo "sobrecarregado".

"Ele foi encontrado são e salvo. Está bem, está lúcido. Acho que ele colocou a cabeça em ordem. A gente conversou com ele e ele disse que precisava de um descanso, que estava se sentindo sobrecarregado, mas não queria machucar a gente com a ansiedade dele. Com o término do namoro dele isso piorou também. Mas ele está bem, ontem pegamos ele e demos muito carinho", afirmou a mãe do estudante, que não soube informar exatamente onde o jovem foi encontrado.

"Na manhã desta quinta-feira o João já foi para o colégio, ele mesmo pediu para ir e falou que não podia se atrasar e precisava colocar em dia as tarefas. Ele também conversou com os amigos, e está bem tranquilo, graças a Deus. Que Deus continue cuidando dele e de cada um de nós", completou Carmen Zurita.

