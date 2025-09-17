Prefeitura realiza mudanças no trânsito durante o São Gonçalo Fest

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes montou esquema especial na área da Arena São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes montou esquema especial na área da Arena São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo anunciou as alterações no trânsito para os shows do São Gonçalo Fest, que terão início nesta quinta-feira (18) se estendendo até a segunda-feira (22) da próxima semana. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes montou esquema especial na área da Arena São Gonçalo, visando o maior conforto e mobilidade dos gonçalenses.

Haverá interdição do tráfego de veículos na Rua Joaquim Dias, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Pinhão e Avenida Jornalista Roberto Marinho; na Rua Antônio Pinhão, a partir do nº 97 até o cruzamento da Rua Geraldo Silva; e na Rua Geraldo Silva, a partir do nº 139 até a esquina da Rua Antônio Pinhão.

Leia também:

PF realiza operação em São Gonçalo contra comércio ilegal de animais silvestres

Operação do Governo do Estado conduz 47 pessoas à delegacia e resgata 800 animais silvestres

Além disso, ficará proibido o estacionamento de veículos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho entre o supermercado Guanabara e a Rua Jovelino de Oliveira Viana, na Rua Joaquim Dias e na Rua Antônio Pinhão, além da Estrada dos Menezes, em toda sua extensão. Os veículos que estiverem estacionados em desacordo estarão sujeitos à remoção.

Nos dias 18 e 22 de setembro, as interdições começarão às 18h e seguirão até o fim do evento. Já nos dias 19, 20 e 21, as mudanças no trânsito terão início às 19h e seguirão até o fim dos shows.

Durante os cinco dias de evento, cerca de 225 agentes da Guarda Municipal estarão atuando nas ruas para garantir a segurança dos presentes.

São Gonçalo Fest - O evento é realizado pela Dual Produções pelo quarto ano consecutivo, com apoio institucional da Prefeitura, na Arena São Gonçalo, em Alcântara.

O festival vai acontecer a partir desta quinta-feira (18) até a segunda-feira (22) da próxima semana, com shows gratuitos de pagode, sertanejo, pop, funk, gospel e católico. Os portões do evento abrem às 19h.

Na quinta-feira, o evento celebra a fé católica, começando com o Santo Terço, seguido de uma Santa Missa, que será celebrada pelo arcebispo Dom José Francisco e concelebrada por padres do município, com a Comunidade Divina Luz. Além disso, haverá apresentação da banda Adoro Samba e o grande show do Padre Fábio de Melo.

Na sexta, o público será animado pelo DJ e produtor musical Pedro Sampaio e com os sucessos do cantor Matheus Fernandes. As duas apresentações serão antecedidas por shows dos cantores João Gabriel e Maycon André.

No sábado, o pagode vai alegrar os gonçalenses. A abertura será com o grupo No Sigilo; em seguida, sobe ao palco o Pagode do Adame. A noite termina com a apresentação do consagrado cantor Alexandre Pires.

Já no domingo, pela primeira vez, São Gonçalo recebe a grande cantora de sertanejo Simone Mendes. No mesmo dia, o pagodeiro Tiee e a cantora Yara Velasco também vão se apresentar.

Na segunda, dia em que o município comemora os 135 anos, o evento vai ser encerrado por grandes cantores do gospel. Thalles Roberto, Bia Santos e Lukas Agostinho vão fechar o festival com músicas de fé e emoção.