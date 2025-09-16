Viradouro faz semifinal de samba nesta sexta

Com quatro obras ainda na disputa, a Viradouro promove nesta sexta-feira, 19, às 21h, a semifinal do concurso que vai escolher o samba da escola para o próximo Carnaval. Além dos sambas concorrentes, haverá apresentação de segmentos da agremiação e show com o grupo Intimistas, com repertório de samba e pagode, com destaque para sucessos como “Deixa alagar”, “Quem vive de amor não morre” e “Talismã da Sorte”.

Os sambas semifinalistas são (já na ordem de apresentação):

1 - Lucas Macedo e parceiros (Samba 16)

2 - Cláudio Mattos e parceiros (Samba 13);

3 - Mocotó e parceiros (Samba 22);

4 - Thiago Carvalhal e parceiros (Samba 9)

A escola vai disputar o título do ano que vem com o enredo “Pra cima, Ciça!”, uma homenagem ao consagrado mestre de bateria da agremiação, que marca a história do Carnaval carioca.

A quadra da Viradouro fica na Av. do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. A entrada custa R$ 30. Informações sobre mesas e camarotes: (21) 2828-0658.