Programa Mulher Líder chega à nona turma

Mais de 500 empreendedoras já se formaram, em busca de maior autonomia - Foto: Divulgação

Em Niterói, o empreendedorismo feminino também se aprende em sala de aula. Lançado em 2021, o programa Mulher Líder uma parceria da Secretaria Municipal da Mulher com a Acierj (Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro) e o Senac RJ, chega à sua nona turma este mês. Até agora, mais de 500 empreendedoras já se formaram, em busca de maior autonomia financeira e cidadania plena.

O curso é destinado a mulheres maiores de 18 anos, residentes em Niterói e com, no mínimo, o Ensino Fundamental completo. Para garantir inclusão e igualdade de oportunidades, 20% das vagas são reservadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social e/ou que vivenciem alguma forma de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

Fernanda Sixel Neves, primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, explica que o Mulher Líder nasceu de uma demanda das mulheres atendidas pelo Centro Especializado em Atendimento à Mulher (Ceam) da Prefeitura de Niterói.

“Atendíamos essas mulheres e víamos que a dependência econômica aparecia como fator recorrente, impedindo muitas de romper de fato com o ciclo da violência. Não adianta dizer para romper com a violência se não oferecemos suporte para que elas também possam seguir adiante, construindo uma trajetória. É um programa pensado por mulheres, para mulheres e construído com mulheres”, destaca.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, reforça que as ações voltadas para o público feminino não podem se limitar à pauta da violência e que a rede de proteção deve envolver toda a sociedade.

“Estou aqui dando continuidade ao legado de muitas mulheres que vieram antes de mim. Não existe rivalidade. Mulher se apoia, mulher se acolhe, mulher se respeita, mulher se valoriza. Precisamos de políticas públicas que atendam às mulheres em toda a sua diversidade. Cada trajetória importa. A rede de proteção é formada por mulheres e homens comprometidos com o bem-estar e a integridade da mulher. Em Niterói, nenhuma mulher está sozinha”, afirma.

O presidente da Acierj, Igor Baldez, ressalta o compromisso da entidade com o empreendedorismo feminino e a valorização da mulher.

“Essa casa vai continuar defendendo que lugar de mulher é onde ela quiser. É muito gratificante apoiar esse projeto”, afirma.

As aulas começaram na primeira semana de setembro e acontecem às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h, no auditório da Acierj (Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 286, 2º andar, Centro). O curso é dividido em três módulos: Habilidades Socioemocionais (Soft Skills), Gestão e Planejamento (Hard Skills) e Tecnologia e Inovação (Valuation Skills).

Para Érica Rebello, participante da nona turma, o programa é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Moradora da comunidade do Palácio, ela construiu um centro comercial com duas lojas uma de conveniência, que administra sozinha, e outra alugada a um grupo de artistas, que transformaram o espaço em galeria.

“Não sabia que o curso tinha essa dimensão quando me inscrevi. Acho que estou no lugar certo, porque fico sozinha lá no morro, saio pouco da comunidade e não tenho com quem trocar ideias. As aulas ainda estão no início, mas já me colocaram em contato com outras pessoas e comecei a me encontrar”, conta.

Já Loren Stainff, fundadora do ecossistema criativo Bolha Co, lembra o quanto o programa foi determinante em sua trajetória.

“Enfrentei um momento de depressão muito forte, que ainda trato, e fui muito acolhida, principalmente dentro do Mulher Líder. O programa me deu a perspectiva de que não precisava desistir, de que tinha que continuar. Hoje, faço questão de conhecer as novas turmas e mostrar a essas mulheres que é doloroso, é sacrificante, mas é possível”, ressalta.