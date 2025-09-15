Casal acusado de liderar tráfico de drogas no município de Tabira, no sertão de Pernambuco, é preso no Rio

Após trabalho de análise de dados, policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/SEPM), em ação conjunta com policiais do 22º BPM (Maré), após informações que foram repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã desta segunda-feira (15), na Rua Ouricuri, em Ramos, Zona Norte do Rio, os foragidos da justiça, Jefferson Amancio de Lima, de 32 anos e Maria Isabel da Costa Oliveira, de 24. Eles seriam as principais lideranças do tráfico de drogas, em boa parte do município de Tabira, localizado no sertão do Pajeú, em Pernambuco/PE.

De posse de informações sobre a localização, e após trabalho de inteligência, os policiais conseguiram localizar e prender o casal, que é acusado de crimes de Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Estatuto do Desarmamento. Contra eles, até o momento da prisão, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Tabira/Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com pedido de prisão preventiva.

Em maio deste ano, agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizaram a operação “Hidra”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de tentativas de homicídio, tráfico de drogas e outros crimes praticados em Tabira e regiões adjacentes.





Diante dos fatos, eles foram levados à 21ª DP (Bonsucesso), onde foram confirmado os mandados de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e, posteriormente, serão conduzidos a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição do Judiciário do Estado de Pernambuco.

Assim, o SSI/SEPM, solicita que quem tiver informações sobre a localização de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e escondidos no Rio de Janeiro, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

