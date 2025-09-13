Colisão seguida de tombamento deixa dois mortos na BR-101, em Casimiro de Abreu

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada - Foto: Rlagos Notícias/ Reprodução

Um grave acidente envolvendo um automóvel e uma carreta provocou a interdição total da BR-101, na altura do km 170,5, na manhã deste sábado (13). A colisão frontal, seguida do tombamento da carreta, resultou em duas mortes, além de três vítimas em estado grave e uma com ferimentos leves.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 5h40 da manhã, e segue sem previsão de liberação total da via. O trânsito está fluindo parcialmente no sistema “siga e pare”, com apoio das equipes da PRF de Campos dos Goytacazes e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

PRF reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção e, se possível, evitem o trecho até que a pista seja completamente liberada | Foto: Rlagos Notícias/ Reprodução

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. A PRF reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção e, se possível, evitem o trecho até que a pista seja completamente liberada.

A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.