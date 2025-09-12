Tolerância Zero realiza mais de 600 abordagens em uma semana

Os agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo seguem realizando a Operação Tolerância Zero para coibir motos barulhentas pelas ruas da cidade. Nesta semana, foram realizadas duas ações: uma na segunda-feira (8) e outra nesta quinta-feira (11). As ações da semana resultaram em 641 abordagens a motocicletas.

O principal objetivo da Operação Tolerância Zero é combater a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares, com descargas adulteradas, ou veículos sem placa. Durante a operação, os agentes utilizam um decibelímetro para verificar se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei.

A ação, que acontece por todo o município, conta com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

Na segunda-feira (8), as ações foram efetuadas no bairro Raul Veiga. Neste dia, houve 285 abordagens, com 15 motos removidas: oito por reprovação no teste com o decibelímetro, cinco sem placa e duas após seus motoristas tentarem se evadir. Ao todo, 31 autos de infração foram lavrados.

Na quinta-feira (11), foram realizadas 356 abordagens em uma ação na Covanca. Nesta, foram removidas três motocicletas: duas reprovadas no teste e uma por tentativa de evasão do motorista. Ao todo, foram emitidos 26 autos de infração.

“Seguimos buscando transformar a nossa cidade. São inúmeras as reclamações que ouvíamos sobre poluição sonora causada por motocicletas na nossa cidade. Foi a partir daí, buscando sempre ouvir e atender os gonçalenses, que iniciamos a Operação Tolerância Zero. Nosso foco é sempre combater a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares, com descargas adulteradas, ou veículos sem placa”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.