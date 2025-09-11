Mestre Ciça será homenageado com a Medalha Tiradentes

O mestre de bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, Moacyr da Silva Pinto, conhecido como Mestre Ciça, que será o enredo da vermelho e banco de Niterói para o Carnaval 2026, receberá a Medalha Tiradentes. A proposta apresentada pelo deputado Flávio Serafini em coautoria com o deputado Vitor Junior foi aprovada nesta quarta-feira (10), no plenário da Alerj. Esta é a maior honraria concedida pelo parlamento fluminense.

A homenagem, de acordo com o deputado Vitor Junior, é um reconhecimento à trajetória de Mestre Ciça, com sua contribuição à cultura popular, ao samba e ao carnaval carioca, e ao seu legado construído com talento e compromisso social.

“Mestre Ciça é um dos grandes nomes do carnaval carioca, grande referência tendo dedicado mais de quatro décadas à arte de comandar baterias de escolas de samba com excelência, inovação e paixão. A atuação de Ciça ultrapassa os limites da Avenida, ele é também um formador de ritmistas, incentivador da juventude nas comunidades e defensor da cultura popular como ferramenta de transformação social. Sua presença é sinônimo de criatividade, respeito à tradição e constante renovação”, enfatiza o parlamentar.

Em 2026, Ciça completa 70 anos. Sua trajetória é marcada pela liderança à frente da bateria de importantes agremiações como Estácio de Sá, Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e a Unidos do Viradouro. Entre os momentos marcantes e históricos está a revolução promovida no carnaval de 2007, quando comandou a bateria da vermelho e branco de Niterói desfilando na Marquês de Sapucaí em um carro alegórico com seus ritmistas. Também foi protagonista de momentos históricos como a conquista do Estandarte de Ouro de Melhor Bateria em 2017, pela União da Ilha, prêmio que a escola não recebia há 28 anos. Conquistou dezenas de prêmios, entre eles o Tamborim de Ouro, Prêmio SRzd, Troféu Sambario e Troféu Tupi Carnaval Total.