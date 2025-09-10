Resgate de 18 idosos em asilo clandestino na zona oeste expõe violação de direitos humanos

Na manhã desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, uma operação conjunta da Polícia Civil, da Vigilância Sanitária e de órgãos da Prefeitura do Rio atingiu um marco triste e urgente no combate à negligência, um asilo clandestino foi interditado em Inhoaíba, bairro de Campo Grande, Zona Oeste da cidade. O local funcionava sem licença, escondido numa casa sem identificação e estrutura, abrigando 18 idosos nove homens e nove mulheres em condições desumanas .

Não havia profissionais de saúde no local nem médicos, enfermeiros, nutricionistas ou responsável técnico, e os medicamentos estavam armazenados junto com os alimentos, sem controle nutricional ou planejamento adequado para as refeições..

Entre os idosos resgatados, muitos carregavam sequelas graves, vítimas de AVC, anêmicos, desnutridos, com feridas visíveis. Uma idosa tinha uma lesão na perna em estado de necrose, e outro homem apresentava ferida facial aguda. Alguns faziam uso improvisado de sonda urinária, evidenciando o descompromisso com cuidados básicos de saúde. A maioria tinha entre 60 e 80 anos.

Após atendimento médico inicial, os idosos foram encaminhados para instituições regulares de acolhimento ou devolvidos às famílias, que foram notificadas pelas autoridades. Os responsáveis envolvidos tanto pelos espaços clandestinos quanto familiares que internaram os idosos poderão responder por crimes como exposição da saúde de idosos a risco e exercício ilegal de atividade.

A interdição foi feita pela Vigilância Sanitária, e a força-tarefa promete manter o monitoramento de denúncias semelhantes em todo o município. O ocorrido reforça a importância da fiscalização e do apoio da sociedade para identificar e denunciar práticas que ferem a dignidade da pessoa idosa.